    • 12 de noviembre de 2026 - 13:08

    Julieta Prandi aclara su divorcio de Emanuel Ortega: “No hay división de nada”

    Tras su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi aclaró detalles sobre el proceso legal de su divorcio y puso límites a las especulaciones.

    Julieta Prandi aclaró que su divorcio de Emanuel Ortega será un trámite sencillo sin conflicto por bienes.
    Julieta Prandi aclaró que su divorcio de Emanuel Ortega será un trámite sencillo sin conflicto por bienes.

    Foto:

    Tras retomar su rutina laboral, Julieta Prandi se refirió a su separación de Emanuel Ortega, aclarando que el proceso legal para oficializar el divorcio será un trámite sencillo y sin conflictos por bienes. La actriz aseguró estar bien, contenida por su familia y amigas, y enfocada en su presente, a un mes de anunciar el final de su relación con el músico.

    Leé además

    Mauro Icardi.

    Mauro Icardi declaró en la fiscalía de Tigre por la denuncia de Wanda Nara

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lucas Bongiovanni quedó tercero en la disputa por la dupla con Emilia Attías. 

    El sanjuanino Lucas Bongiovanni se despidió de "Es mi sueño"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Prandi explicó que el divorcio se trata únicamente de disolver la unión, de forma similar a como se formalizó con la firma, y enfatizó que no habrá ninguna división de patrimonio.

    Detalles sobre Julieta Prandi y su presente

    La conductora destacó la importancia de la radio en su vida como un espacio que disfruta y ama, considerándolo una ayuda para mantenerse activa y enfocada durante esta etapa.

    Concluyó su intervención poniendo un punto final a las consultas sobre su vida privada, asegurando que el tiempo se encargará de acomodar todo y a todos en su lugar, y aclaró que sus comentarios anteriores sobre “los de afuera son de palo” se referían a quienes opinaban sin formar parte de la pareja.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La disputa legal entre Tini Stoessel y su padre sigue abierta por diferencias en las condiciones.

    Tini Stoessel rechaza acuerdo millonario con su padre Alejandro Stoessel por diferencias legales

    Iliana Calabró celebra el cumpleaños de su novio Luis De Stefano en medio de su internación

    Iliana Calabró celebra el cumpleaños de su novio Luis De Stefano en medio de su internación

    El abogado de China Suárez negó que la citaran judicialmente en la causa iniciada por Wanda Nara.

    El abogado de la China Suárez defiende a Icardi y niega citación de la actriz

    Murió Stacy Keach, actor de Mike Hammer y Prison Break, a los 85 años

    Murió Stacy Keach, actor de "Mike Hammer" y "Prison Break", a los 85 años