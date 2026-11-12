Julieta Prandi aclara su divorcio de Emanuel Ortega: “No hay división de nada”

Tras su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi aclaró detalles sobre el proceso legal de su divorcio y puso límites a las especulaciones.

Julieta Prandi aclaró que su divorcio de Emanuel Ortega será un trámite sencillo sin conflicto por bienes.

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Tras retomar su rutina laboral, Julieta Prandi se refirió a su separación de Emanuel Ortega, aclarando que el proceso legal para oficializar el divorcio será un trámite sencillo y sin conflictos por bienes. La actriz aseguró estar bien, contenida por su familia y amigas, y enfocada en su presente, a un mes de anunciar el final de su relación con el músico.

Prandi explicó que el divorcio se trata únicamente de disolver la unión, de forma similar a como se formalizó con la firma, y enfatizó que no habrá ninguna división de patrimonio.

Detalles sobre Julieta Prandi y su presente La conductora destacó la importancia de la radio en su vida como un espacio que disfruta y ama, considerándolo una ayuda para mantenerse activa y enfocada durante esta etapa.