Murió Stacy Keach, actor de "Mike Hammer" y "Prison Break", a los 85 años

A los 85 años, falleció Stacy Keach, el actor estadounidense recordado por interpretar al detective Mike Hammer en la serie policial de los años 80 y por su papel en "Prison Break", dejando una huella imborrable en la industria.

La noticia fue confirmada por su esposa, Malgosia Tomassi, quien detalló que el artista murió en su hogar de Magdalenka, Polonia , tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca.

Keach, quien desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión a lo largo de cinco décadas, fue un artista versátil que transitó desde personajes históricos y literarios hasta roles en producciones populares.

Aunque su interpretación del detective privado creado por Mickey Spillane le otorgó fama internacional, su objetivo siempre fue interpretar la mayor variedad de papeles posible, abarcando desde Hamlet y Ricardo III hasta roles en "Nebraska" y "Jay Kelly", su último trabajo cinematográfico.

Nacido en Savannah, Georgia, Stacy Keach Jr. creció en una familia de artistas y se formó en prestigiosas instituciones como la Universidad de California en Berkeley, la Escuela de Arte Dramático de Yale y la London Academy of Music and Dramatic Art.

Su trabajo en el teatro fue fundamental, debutando en Broadway en 1965 y recibiendo una nominación al premio Tony por su interpretación de Buffalo Bill en "Indians". La actuación en "Mike Hammer" entre 1984 y 1987, y posteriormente en "Prison Break" como el alcaide Henry Pope, le brindaron gran visibilidad.

Reconocido por sus icónicos roles televisivos y cinematográficos

La trayectoria de Stacy Keach incluyó participaciones destacadas en series como "The New Mike Hammer", "El legado de Bourne" y la aclamada "Prison Break", donde interpretó al alcaide de la Penitenciaría Estatal Fox River.

También prestó su voz a personajes en "Los Simpson" y participó en numerosas producciones televisivas y cinematográficas, entre ellas "Fat City", "La novena configuración", "Sin City: A Dame to Kill For" y "E.R. Emergencias".

El actor, quien también había sufrido un infarto en el escenario en 2017 mientras protagonizaba la obra "Pamplona", fue recordado por su esposa como un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo y como el corazón de nuestra familia. Su partida deja un vacío inmenso, pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que brindó permanecerán en quienes lo conocieron.

Un incidente en su juventud y su posterior rehabilitación

La carrera de Keach estuvo marcada por un incidente en 1984, cuando fue detenido en el aeropuerto de Heathrow en Londres por intentar ingresar cocaína de contrabando. Condenado a nueve meses de prisión, de los cuales cumplió seis, este episodio se convirtió en el peor momento de su vida, según relató en sus memorias.

Tras su liberación, habló públicamente sobre su adicción y testimonió sobre las devastadoras consecuencias del consumo de drogas, buscando convertirse en un legado de amor y libertad para las futuras generaciones.

A pesar de los altibajos personales, Keach continuó trabajando activamente hasta sus últimos años. Su última participación cinematográfica fue en "Jay Kelly" (2025), donde interpretó al padre del personaje de George Clooney. Le sobreviven su esposa Malgosia Tomassi, sus hijas Shannon y Karolina, y su hermano James.