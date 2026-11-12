Murió Jorge Montejo, el actor que inmortalizó a "Paolo, el rockero", y marcó una época de la televisión argentina

La televisión argentina perdió a uno de sus personajes más recordados. Jorge Juan Montejo, actor y humorista que alcanzó la popularidad al interpretar a Paolo, el rockero, murió a los 68 años en Tandil. El artista estaba internado en el Hospital Santamarina de esa ciudad por una infección respiratoria y falleció durante las últimas horas del miércoles, según trascendió a partir de fuentes municipales.

Con su inconfundible vincha, el cabello largo, el morral multicolor y un repertorio de frases que quedaron en la memoria colectiva, Montejo construyó un personaje que atravesó generaciones. Expresiones como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “Qué mala onda” y “Mató la onda, loco” se volvieron parte de su sello y lo transformaron en una figura popular de la pantalla chica.

La creación del personaje se remonta a 1986. Por entonces, Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, lo alentó a probar suerte en la actuación. Montejo comenzó a darle forma a una figura inspirada en la estética de la cultura rockera, utilizando accesorios de cotillón para completar su vestuario.

El nombre también tuvo una explicación particular. Según contó el propio actor, descartó llamarlo Johnny porque buscaba una identidad diferente: “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”. La denominación definitiva llegó de la mano de Juan Alberto Badía, quien lo bautizó como “el rockero” porque consideraba que los hippies desaparecerían con el tiempo, pero los rockeros seguirían vigentes.

Su primera aparición importante fue en Badía & Cía. , el programa conducido por Juan Alberto Badía que le permitió comenzar a ganar reconocimiento. Más tarde llegó a Feliz Domingo , donde sus intervenciones y monólogos alcanzaron una enorme popularidad entre el público.

A lo largo de su trayectoria también participó en ciclos como De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar, entre otros.

Su paso por el cine y los momentos más recordados

La carrera de Montejo no se limitó a la televisión. También participó en distintas producciones cinematográficas, entre ellas Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, ambas estrenadas en 1987. Años después integró el elenco de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992.

Sobre su experiencia en una de las escenas de Los bañeros más locos del mundo, recordó que sufrió un golpe durante una secuencia de acción: “Fui por la rampa con todo y luego me golpeé de verdad”. Pese al accidente, conservaba buenos recuerdos del rodaje y de sus compañeros.

Los problemas personales que lo alejaron de los medios

Con el paso del tiempo, distintas dificultades personales y de salud hicieron que Montejo se apartara de la exposición pública. Entre esos episodios atravesó una internación de tres meses en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió tratamiento por depresión y consumo de drogas.

En una entrevista con Teleshow, el actor habló abiertamente sobre esa etapa y reconoció que su inestabilidad emocional y las adicciones habían afectado profundamente su vida.

Otro episodio particular de su historia fueron las falsas noticias sobre su muerte que circularon en 2004 y 2011. Aquellas versiones tuvieron consecuencias en su actividad profesional: algunas personas llegaron a creer que quienes realizaban presentaciones con el personaje eran imitadores o reemplazos.

“Fue dificultoso continuar mi carrera por varios meses”, recordó sobre aquella situación. Sin embargo, con el tiempo consiguió tomarla con humor y llegó a describirse como un “muerto viviente” durante un período.

Su regreso a Tandil y el vínculo con Paolo

En los últimos años, Montejo eligió volver a Tandil, su ciudad natal, para estar cerca de sus familiares y continuar con sus tratamientos. Lejos de los grandes escenarios televisivos, mantuvo algunas actividades artísticas: realizó publicidades para comercios de la zona, participó en eventos privados y compartió videos en sus redes sociales.

Sobre esa decisión, había expresado su cariño por la ciudad y valoraba especialmente el acompañamiento de sus amigos y de las personas que lo ayudaban en su vida cotidiana.

A pesar de que Paolo fue el personaje que lo llevó a la fama, Montejo siempre buscó diferenciar su creación de su identidad personal. En distintas entrevistas explicó que se trataba de una interpretación construida a partir de la observación y el trabajo, y no de una representación de quién era fuera de escena.

“Paolo es solo un personaje que interpreto y es el más famoso de muchos que hago”, había aclarado. También explicó que su creación reunía gestos, formas de caminar y miradas de distintas personas, junto con elementos que representaban a toda una generación.

Con su muerte, se despide el hombre detrás de una de las figuras más reconocibles de la televisión argentina. Paolo, el rockero, seguirá presente en el recuerdo de quienes crecieron escuchando sus ocurrencias y viendo sus apariciones en la pantalla.