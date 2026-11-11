Santi Martínez, de El Kuelgue: "El rock no está muerto, está lleno de música espectacular"

El 13 de septiembre, El Kuelgue estará en San Juan para, oficialmente, dar a conocer oficialmente Díscolo, su nuevo disco . Un esperado reencuentro con el público local, esta vez en La Meseta, donde la banda desgranará los nuevos temas y repasará clásicos de sus más de 20 años de historia.

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Esta sexta placa reafirma la esencia ecléctica que distingue al proyecto desde sus inicios, apostando por la experimentación por encima de los moldes tradicionales. Desde el rock al funk, del jazz a la cumbia, diversos géneros enriquecen la impronta del grupo, que también hace un culto a la puesta en escena.

Del show, del estreno y de mucho más habló con DIARIO DE CUYO Santi Martínez, uno de los fundadores, voz y teclado del grupo.

— Es la primera vez que llevamos Díscolo, así que habrá bastante de lo nuevo. La gente recibe muy bien las canciones, muchos las cantan y otros las están conociendo, pero las disfrutan. Para uno que siempre le gusta mostrar lo nuevo y renovarse, la recepción es muy buena.

— ¿Viven como una carga tener que volver a temas anteriores que la gente pide?

— No, cero cargas. Somos conscientes de que hay clásicos que tienen que estar, y a la vez medimos que la gente recibe bien lo nuevo, lo cual es una alegría porque lo que más nos gusta es tocar las canciones recientes.

— Hablan de “nueva etapa” con este disco ¿en qué sentido?

— Tiene más que ver con una nueva etapa estética en relación al disco, a la puesta, a la escena y a todo lo que se arma a partir de una nueva excusa para seguir girando.

— ¿Cómo se gestó Díscolo?

— Se empezó a componer casi instantáneamente después de La Preciosa. Veníamos con un vínculo muy lindo con el productor Mariano Otero y nos quedamos con ganas de seguir haciendo canciones en su estudio, sin la presión de terminar un disco. Simplemente era hacer y hacer. En un momento hubo que cerrarlo y decidir qué conformaba un disco, sumando un par más sobre el final. Se hizo lentamente y sin presión…

— Escapan a los ritmos de la industria, de los algoritmos…

— Totalmente. Estábamos charlando de eso hace unos días, porque ya se acumulaban ideas nuevas, pero nos dijimos: "Tranca, acaba de salir el disco". Pasa que salió justo antes del Mundial, que paró todo, y ahora estamos retomando. Además, editaremos el show del Movistar y planeamos versiones, bueno, siempre hay planes…

— Cuando sacan material nuevo ¿Se piensa la identidad de la banda o va fluyendo?

— Va fluyendo y después se recorta. Al principio no hay mucho límite y vale todo; después algún tema queda afuera o se emprolija para que funcione mejor la idea bruta, pero de entrada todo está permitido.

— En ese “todo vale” ¿Cómo definirías la identidad de El Kuelgue desde la música?

— Creo que es más fácil definirla desde algo personal: El Kuelgue es el espacio ideal que nos permite hacer lo que queremos. Nos gusta toda la música, jugar y reírnos de nosotros mismos. Inventamos un espacio sin límites, y eso es lo lindo.

El Kuelgue es el espacio ideal que nos permite hacer lo que queremos El Kuelgue es el espacio ideal que nos permite hacer lo que queremos

Santi Martínez, voz y teclados de El Kuelgue

— Esa libertad te dio la posibilidad, también, de seguir tu carrera solista en paralelo…

— Exactamente, claro que El Kuelgue es mucho más fuerte por el tiempo y la energía que demanda; y con el tiempo libre, cuando tengo ganas y fuerza, avanzo con lo mío. Este año, de hecho, saqué un disco, y cuando salen propuestas que me gustan, como ir a provincias con el piano, lo re disfruto porque es estar solo, más cerca de la gente, lo cual es muy estimulante.

— ¿Qué más encontrás en tu versión solista?

— Quizás una cosa más de tradición de cantautor de rock nacional al piano, una canción bien argentina e íntima. En El Kuelgue prima más la fuerza de banda, de gladiadores en el escenario; y aunque también podemos hacer climas íntimos, no es lo que más se prioriza.

— El rock nacional tiene icónicos tecladistas ¿Te sentís parte de ese espacio?

— Sería muy pretencioso ponerme ahí, pero sí siento que estoy educado por eso y mi ADN viene de ahí. Me formé con esa tradición, con Litto Nebbia a la cabeza, a quien quiero, admiro y con quien tengo el gusto de tocar seguido.

— ¿Es tu referente principal?

— Empecé con Fito, Charly y El Flaco, pero Lito terminó demostrando ser con quien más identificado me siento y el que más me enseña. Él hizo lo que quiso desde chico, pasó de Los Gatos al folclore y al jazz, se mantuvo al margen de la industria, militó por los artistas nuevos sin olvidar la tradición, con humildad y sin “rockstarismo” innecesario. Es un tipo de a pie…

— Hay varias figuras de la vieja guardia que siguen en escena. Aquí vino Nito, vendrá Serú Girán por Lebón y Aznar ¿Nostalgia, un rock que sigue muy presente, cómo lo ves vos?

— Sí hay, es verdad, un negocio con la nostalgia impulsado por la industria y por los años que tiene el género, y se empieza a mezclar lo que la gente cree que quiere con lo que te venden, es todo un tema; pero por fuera de eso me encanta que estén vigentes, que estén haciendo música y que la gente pueda ir a disfrutarlos. Pero también hay un montón de cosas nuevas para ver, que una cosa no nos quite la otra. El rock no está muerto, está lleno de música espectacular, solo que a veces no tiene la misma llegada.

— Se agitó esa bandera, por ejemplo, frente al avance de la música urbana…

— Y eso se habrá dicho en los ‘80 y mil veces más. Nada de eso es cierto, hay música buena y nueva todo el tiempo; solo que ya no está centralizada y hay que ir a buscarla… Tiene su lado interesante: el de descubrir y bucear más allá de lo masivo, más allá de la precarización que los músicos sufren con Spotify y estas herramientas.

Hay música buena y nueva todo el tiempo; solo que ya no está centralizada y hay que ir a buscarla Hay música buena y nueva todo el tiempo; solo que ya no está centralizada y hay que ir a buscarla

— ¿Solo hay que saber buscar y escuchar?

— Dependerá de cada uno. La escena actual está presente si uno sabe encontrarla. En el heavy metal, que es uno de los géneros que amo, por ejemplo, hay conciertos todos los días y muchísimos pendejos haciendo música… Depende de la curiosidad y las ganas de ir a chusmear de cada uno.

La cita con El Kuelgue