"Cantiamigos" en acción: un concierto para sanar a través de la música

"Alguien te rescatará para seguir cantando" es el nombre del espectáculo del taller de cantoterapia que conduce Laura Pastén

La Sala TES será el escenario del concierto de fin de año que prepara el Taller de Cantoterapia coordinado por Laura Pastén, una propuesta que combina música y salud emocional. El espectáculo reunirá en escena a una docena de cantantes y a un ensamble instrumental invitado para ofrecer un repertorio especial.

"Alguien te rescatará para seguir cantando", bautizaron al show, uno de los frutos de este proyecto que comanda Pastén. "Hace 3 años vengo dando este taller. Son 12 personas cantando, Los Cantiamigos, y un grupo de músicos que acompaña", dijo la cantante y profesora a DIARIO DE CUYO.

Respecto al enfoque metodológico y a cómo estructuran el repertorio para esta presentación, Pastén contó que "abordamos la música y el canto desde lo emocional y terapéutico. El repertorio tiene que ver con la metodología del taller: cada asistente elige una canción que acompañe y signifique algo en su vida. Y así armamos un repertorio variado con mucho contenido sentimental y emocional donde se trabaja canto colectivo y solista con técnicas vocales".

"El objetivo es tomar el canto como herramienta de sanación y ofrenda de amor. Dejar de pensar que no se puede cantar, ¿por qué? si hace bien, nos alegra, nos saca momentos tristes y mejora la salud. En este taller se disfruta el canto sin miedo y se acompaña también con técnicas y herramientas vocales", se explayó la directora del grupo.