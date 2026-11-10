Concierto de Cuyo Brass: una noche de clásicos, jazz y ritmos populares

El quinteto se presentará el miércoles 11 en la FFHA, un espectáculo gratuito que tendrá como invitada a la saxofonista Mariana Cuadra.

El concierto de Cuyo Brass será en el Aula Magna de la FFHA

El próximo miércoles 11 de noviembre a las 21:00 h, el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ recibirá al Ciclo de Música de Cámara. En esta ocasión, será con un concierto del quinteto Cuyo Brass, junto a quien se presentará la saxofonista Mariana Cuadra como solista invitada, con entrada libre y gratuita.

El programa del concierto incluye la Suite Monette del compositor brasileño José Ursicino da Silva (Duda), una obra que incorpora ritmos populares del nordeste de Brasil, como el frevo, a la escritura para instrumentos de metal. También se interpretará la Suite Americana del uruguayo-alemán Enrique Crespo, pieza que recorre distintas sonoridades del continente como el ragtime y la bossa nova. Por su parte, la solista invitada participará en el Blues Concerto para Saxofón Alto y Quinteto de Bronces de Bill Holcombe, una composición que combina la estructura clásica con elementos del jazz y el blues.

Cuyo Brass El Quinteto Cuyo Brass es una formación de bronces integrada por profesores e intérpretes del Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan. En su trayectoria, el grupo ha presentado programas para instrumentos de metal que abarcan desde repertorio clásico y obras contemporáneas hasta arreglos de música popular.

El ensamble busca difundir la literatura para quinteto de metal y mostrar el trabajo de los músicos de la región. Anteriormente, el grupo se ha presentado en espacios como el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, el Chalet Cantoni, el Auditorio Juan Victoria y la Iglesia de Juan Jufré.

Solista invitada: Mariana Cuadra Mariana Cuadra se graduó en el Departamento de Música de la UNSJ en Educación Musical y Profesorado en Saxofón. Es Profesora Titular de la Cátedra de Saxofón en dicha institución desde 2011, donde también se desempeña como Consejera Departamental y Coordinadora de la Banda Sinfónica.