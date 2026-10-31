    • 31 de octubre de 2026 - 19:53

    Maná enciende motores para su cita en River con una transmisión mundial

    El show de la banda mexicana liderada por Fher Olvera se verá gratis el 6 de noviembre por YouTube, desde Red Rocks.

    Maná propuso esta transmisión para celebrar con sus seguidores los 40 años de trayectoria de la banda

    Maná propuso esta transmisión para celebrar con sus seguidores los 40 años de trayectoria de la banda

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como antesala a su esperado concierto del 10 de diciembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, la banda mexicana Maná transmitirá gratis por YouTube su show grabado en el mítico Red Rocks Amphitheatre de Colorado. El especial se estrenará globalmente el próximo 6 de noviembre a las 22:30 horas.

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    El concierto, registrado en el emblemático escenario natural rodeado de monolitos rojizos en Estados Unidos, celebra las cuatro décadas de trayectoria del grupo de rock en español.

    La emisión streaming -realizada en colaboración con YouTube y Warner Music- contará con audio de alta definición y una factura visual cinematográfica. Una vez concluida la transmisión en vivo, el espectáculo completo quedará alojado bajo demanda en el canal oficial de la agrupación.

    Este evento virtual sirve como calentamiento para la fase latinoamericana del Vivir Sin Aire Tour, donde el combo repasa grandes éxitos de su repertorio como Rayando el sol, Clavado en un bar, Labios compartidos y Oye mi amor.

    De lavaplatos a la cima del rock en español

    El lanzamiento se completa con un mini documental enfocado en Fher Olvera, líder de la formación. El cantante rememora su etapa a los 21 años, cuando residía en Denver y trabajaba como lavaplatos mientras soñaba con actuar en ese legendario recinto donde tocaron figuras como Jimi Hendrix o The Rolling Stones.

    El estreno llega para coronar un 2026 consagratorio en la historia de la banda. Durante este año, los músicos mexicanos ganaron el Premio Billboard a Artista Latin Pop del Año, actuaron ante 1.200 millones de espectadores en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, compartieron escenario con Dua Lipa, reunieron a 250.000 personas en Guadalajara y fueron reconocidos por Billboard entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.

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