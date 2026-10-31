Murió Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre, a los 61 años

El mundo de la radio argentina está de luto. Marcela Giorgi murió este sábado a los 61 años después de atravesar durante los últimos meses un delicado cuadro de salud que la había obligado a alejarse de su trabajo. La histórica locutora de Radio Mitre construyó una extensa trayectoria frente al micrófono, compartió programas con algunas de las figuras más reconocidas del periodismo nacional y dejó una fuerte huella entre colegas y oyentes.

La noticia fue comunicada en vivo desde la propia emisora por Mariel Di Lenarda , periodista y amiga personal de Giorgi, durante una comunicación con Adriana Verón. La familia había mantenido bajo reserva los detalles de su estado de salud durante las últimas semanas y autorizó que la información sobre su fallecimiento fuera comunicada públicamente este sábado.

Giorgi comenzó a trabajar en el medio incluso antes de finalizar sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) . Después de sus primeras experiencias en una emisora FM de baja potencia, pasó por La 100 y más tarde llegó a Radio Mitre, donde terminó consolidando buena parte de su carrera profesional.

Entre los programas que marcaron su trayectoria apareció “De 7 a 9, música y noticias” , junto a Mario Portugal, ciclo que obtuvo dos premios Martín Fierro. A lo largo de los años también compartió aire con Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Santo Biasatti y Alfredo Leuco , entre otras figuras de la radio y el periodismo argentino.

Durante más de una década acompañó a Leuco en “Le doy mi palabra” , donde se destacó por su versatilidad para intervenir en temas de actualidad, espectáculos, información general y deportes. En los últimos años integraba el equipo de “Sábado tempranísimo” , junto a Marcelo Bonelli, trabajo por el que este año había sido nominada a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en Locución Femenina.

Murió Marcela Giorgi a los 61 años, histórica locutora de Radio Mitre y una de las voces reconocidas de la radiofonía argentina.

El dolor de sus compañeros de Radio Mitre

La muerte de Giorgi provocó una inmediata reacción entre quienes compartieron años de trabajo con ella. Radio Mitre la despidió recordando que su voz había acompañado durante mucho tiempo el aire de la emisora y destacó especialmente su calidez y cercanía con compañeros y oyentes.

Alfredo Leuco, con quien trabajó durante años, expresó su profundo dolor y la recordó no solamente por su capacidad profesional, sino también por su forma de relacionarse con quienes la rodeaban. En su despedida destacó su solidaridad, sensibilidad y el buen humor que mantenía incluso durante las extensas jornadas de radio.

También Marcelo Bonelli se mostró conmovido al hablar de su compañera. El periodista contó que quienes integraban la radio conocían el delicado momento de salud que atravesaba, aunque mantenían la esperanza de una recuperación. La recordó como una persona de enorme energía y como una presencia capaz de levantar el ánimo desde las primeras horas de la mañana.

Su vínculo con Independiente y una faceta especial de su carrera

Además de su pasión por la radio, Giorgi era reconocida por su amor por Independiente de Avellaneda. El club también expresó públicamente sus condolencias y recordó que en varias oportunidades fue la voz del estadio en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Ese rol le permitió unir dos de sus grandes pasiones: la comunicación y el fútbol. Independiente la despidió a través de sus redes sociales y acompañó a su familia y seres queridos, mientras que numerosos periodistas, conductores y oyentes comenzaron a multiplicar sus mensajes de recuerdo durante la tarde del sábado.

Una de las voces reconocibles de la radio argentina

Con décadas de trayectoria, Giorgi se convirtió en una presencia habitual para los oyentes de Radio Mitre. Su trabajo atravesó diferentes formatos, desde informativos y magazines hasta programas periodísticos y deportivos, siempre con la locución como eje principal.

Su ausencia de los micrófonos durante los últimos meses había despertado preguntas entre los seguidores de la emisora. Los compañeros decidieron preservar la privacidad de la locutora y su familia mientras atravesaba la enfermedad, hasta que este sábado sus hermanos autorizaron que se comunicara públicamente la noticia.

Marcela Giorgi murió a los 61 años, dejando una extensa trayectoria en la radiofonía argentina y una carrera estrechamente vinculada a Radio Mitre, emisora desde la que este sábado sus compañeros confirmaron su fallecimiento y comenzaron a despedir a una de sus voces históricas.