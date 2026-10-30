The Choosen, la serie furor que llega a la Iglesia Catedral de San Juan

El fenómeno mundial de The Chosen (Los elegidos) regresará el 15 de noviembre con su 6ta. temporada , pero los sanjuaninos podrán ver el primer capítulo el sábado 31 . Antes de su estreno formal, la Iglesia Catedral de San Juan exhibirá este adelanto en el marco de las celebraciones por el Día de todos los santos .

La Iglesia Catedral prepara un fin de semana especial por el Día de Todos los Santos

Creada, escrita y dirigida por Dallas Jenkins y estelarizada por Jonathan Roumie , la serie destaca por contar la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret desde una óptica cercana: la de aquellos que caminaron a su lado, los elegidos . Dejando atrás los tonos acartonados y solemnes que históricamente marcaron a este tipo de producciones, la trama se mete de lleno en las dudas, los miedos, la cotidianeidad y los dilemas políticos de figuras clave como Simón Pedro, María Magdalena o Mateo.

Pensada desde un principio para desarrollarse a lo largo de siete temporadas , la ficción cuida al detalle la reconstrucción de la época. Esa autenticidad le valió traspasar fronteras, sumar cientos de millones de reproducciones en el planeta y cosechar puntuaciones altísimas en portales de crítica especializada.

Uno de los mayores logros de la producción está en la diversidad de miradas que la sostienen . Aunque su creador proviene del ámbito evangélico y el actor principal, Jonathan Roumie, es católico practicante, la mesa de trabajo no responde a un solo dogma.

Para revisar cada guion y cuidar el rigor histórico y religioso, el equipo consulta de forma permanente a un panel teológico integrado por el sacerdote católico David Guffey, el pastor evangélico Doug Huffman y el rabino mesiánico Jason Sobel. Ese diálogo constante evitó bajadas de línea parciales, rescató el valioso contexto judío del siglo I y permitió que la historia conmueva por igual a distintas ramas del cristianismo, a la comunidad judía y a amantes del género histórico en general.

La financiación: un modelo pionero

El nacimiento del proyecto también marcó un hito en la industria audiovisual, ya que surgió al margen de los grandes estudios de Hollywood. Sin apoyo corporativo inicial, la primera entrega cobró vida gracias al aporte voluntario de miles de personas en todo el mundo, mediante el sistema de financiamiento colectivo (crowdfunding).

En aquella primera etapa se reunieron más de 10 millones de dólares, marcando un récord histórico en este tipo de campañas. Con el tiempo, ese esquema colaborativo se mantuvo a través de donaciones y del sostén de su propia comunidad de seguidores, asegurando la libertad creativa de sus realizadores.

Sexta temporada y película

“Ha llegado la hora. Antes de que el sol se ponga, Jesús estará muerto”, anuncia la web de The Chosen esta 6ta. Temporada, que se centra en el último día de Jesús, desde la mirada de su entorno.

“Los fariseos lo llaman justicia. Los romanos lo llaman paz. Sus seguidores lo llaman asesinato. Pero ante la soledad y la muerte, Jesús se mantiene firme en un plan que siempre ha conducido a un solo lugar: la cruz”, explican los realizadores, no sin destacar que es un momento de la serie que vienen preparando hace 8 años y que -adelantaron- el año próximo, se convertirá en una película. La historia de la crucifixión de Jesús se estrenará en cines, de manera global, en 2027, de la mano de Amazon MGM Studios.

¿Dónde se puede ver? web oficial y plataformas

Los capítulos de las temporadas previas y los especiales detrás de escena están disponibles sin costo en la web oficial (thechosen.tv/es-us) y en la aplicación propia para celulares y Smart TVs “The Chosen”.

A su vez, fruto de su masividad, la ficción integra los catálogos de servicios globales de streaming como Prime Video, garantizando que este relato de humanidad y fe siga sumando espectadores en cada rincón del mundo.

Padre Martín Nacusi: "Tiene la riqueza de que es interreligiosa"

Entre los seguidores de esta producción, y que espera ansioso la 6ta. Temporada tras icónico beso de Judas que cerró la anterior, está el Padre Martín Nacusi, cabeza de la Pastoral Artística de San Juan.

“La serie es preciosa y manifiesta a un Jesús verdaderamente hombre, que se permite reír, que también se enoja, que camina entre la gente… el misterio que se hace visible”, expresó a DIARIO DE CUYO antes de reparar en quienes lo rodean.

"También creo que tiene como riqueza mostrarnos la vida de Magdalena y de las otras mujeres, incluso de María. Si bien no la muestra como la Santa Virgen, no me escandaliza porque no se le falta el respeto y además manifiesta su intercesión y su rol está muy bien graficado, como también los de los apóstoles, cada uno con lo suyo”, señaló.

"Sin duda que hay algo de novela, cosas que los autores han permitido ficcionar, pero los relatos bíblicos están. Y hay escenas apasionantes, como el beso traidor de Judas, con el que terminó, fatal… Ahora, por supuesto, queremos ver cómo continúa", contó.

Padre Martín Nacusi, al frente de la Pastoral Artística de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo

Sin embargo, resaltó algo más: "Creo que The Chosen tiene la riqueza de que es interreligiosa. Los ritos judíos están muy bien logrados y celebrados, cosa que los católicos conocemos poco. Hay mucho conocimiento de la palabra, una riqueza común de las distintas miradas religiosas”, subrayó y recordó una anécdota para ilustrar este punto.

En una caminata reciente, compartida entre fieles católicos, integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de la comunidad israelita, advirtió con sorpresa que todos veían la serie.

"Han logrado el diálogo interreligioso y eso nos acerca", reflexionó. “Esta serie está superando fronteras, no solo de países, sino de religiones; o sea, nos está permitiendo alimentarnos de un mismo mensaje y descubrir que Dios es uno solo y que nos quiere hermanos".