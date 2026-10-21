    • 21 de octubre de 2026 - 20:33

    Tierra Media en llamas: espiá lo nuevo de El señor de los Anillos, "Los Anillos de Poder"

    La esperada tercera temporada de la serie se estrenará el 11 de noviembre, de forma exclusiva en Prime Video.

    En esta entrega de El señor de los Anillos, los espectadores presenciarán en la pantalla, por primera vez, un momento crucial que dio forma a la Tierra Media: la forja del Anillo Único

    En esta entrega de El señor de los Anillos, los espectadores presenciarán en la pantalla, por primera vez, un momento crucial que dio forma a la Tierra Media: la forja del Anillo Único

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Prime Video lanzó el impactante tráiler oficial de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder. En este adelanto, la Tierra Media se encuentra sumergida en un conflicto devastador, mientras la inminente creación del Anillo Único le otorga a Sauron la oportunidad definitiva para consolidar su dominio absoluto sobre todos los reinos.

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    Guerra total por la supervivencia

    Han transcurrido cinco años desde la trágica caída de Eregion. Las tropas del Señor Oscuro avanzan sin piedad, dejando a su paso devastación y conquista. Solo unos pocos reductos resisten el embate final: las fortalezas subterráneas de Khazad-dûm y los refugios élficos de Lindon y Rivendel, escudados bajo el resguardo de los Tres Anillos. Mientras tanto, desde la recién erigida torre de Barad-dûr en la oscura tierra de Mordor, Sauron trabaja incansablemente para forjar la joya definitiva que someterá la voluntad de sus rivales.

    El panorama para los pueblos libres resulta sumamente crítico:

    • Elfos y Enanos: Los primeros combaten al límite en el frente de batalla, mientras que las familias de Khazad-dûm sufren fracturas internas.

    • Númenor: Las disputas políticas han situado al reino insular al borde de una contienda civil.

    • Las tierras de Rhûn: En el este, Gandalf despliega toda su magia para frenar el avance de las sombras.

    • Los Nazgûl: Cubiertos por armaduras oscuras, los temibles siervos del Anillo siembran el terror a su paso.

    Ante esta amenaza, hombres, elfos, enanos y magos deberán unir sus fuerzas en una carrera contra el tiempo para evitar que la sombra consuma el mundo.

    Una serie de estrenos

    La serie, desarrollada por los showrunners y productores ejecutivos J. D. Payne y Patrick McKay junto a un destacado equipo de producción, vuelve a llevar a la pantalla las leyendas de la Segunda Edad narradas por J.R.R. Tolkien, ambientadas miles de años antes de El Hobbit y El señor de los anillos.

    El calendario de lanzamientos para esta temporada se dividirá de la siguiente manera:

    • 11 de noviembre de 2026: Estreno de los primeros cuatro episodios.

    • 18 de noviembre de 2026: Lanzamiento de los episodios 5 y 6.

    • 25 de noviembre de 2026: Gran final con los dos últimos capítulos.

    Para quienes deseen ponerse al día antes del nuevo lanzamiento, las dos primeras temporadas completas (16 episodios en total) ya se encuentran disponibles de manera exclusiva en el catálogo global de Prime Video.

    Tráiler oficial de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" - Temporada 3

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