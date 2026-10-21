    • 21 de octubre de 2026 - 15:45

    La inesperada coincidencia entre Jung Kook de BTS y Franco Colapinto

    En la previa de sus shows en la Argentina, el cantante compartió un carrusel en Instagram. En el fondo de una imagen se ve un cartel callejero con el rostro del piloto.

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    Una casualidad que pasó casi desapercibida en las redes terminó llamando la atención de los fans del K-pop y del automovilismo. Jung Kook, integrante de la banda surcoreana BTS, protagonizó una insólita coincidencia con el piloto argentino Franco Colapinto, que rápidamente se volvió tendencia.

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    Todo comenzó con una publicación oficial del artista en Instagram. Tras su llegada a la Capital Federal para cumplir con sus compromisos musicales, el cantante compartió un carrusel de imágenes de su estadía en Buenos Aires, con postales de calles porteñas y momentos cotidianos antes de subir al escenario.

    El detalle de Colapinto en la foto

    En una de las fotos se ve una escena urbana en la que, detrás de una camioneta estacionada, aparece la mitad de un enorme cartel publicitario en la vía pública. Aunque el cartel no se ve completo y no se puede identificar a qué marca o campaña pertenece, en el fragmento visible se distingue claramente el rostro de Franco Colapinto.

    La presencia del piloto en el fondo del encuadre fue detectada de inmediato por los seguidores, que destacaron la curiosa casualidad que unió, sin proponérselo, a una de las máximas figuras de la música internacional con el referente argentino del deporte motor, en plena antesala de los conciertos de BTS en el país.

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