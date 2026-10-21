Walter Vilches imparable: el cantante lírico sanjuanino, en el podio de Ópera Cangemi

El cantante lírico sanjuanino Walter Vilches alcanzó un nuevo hito: el segundo puesto del concurso internacional Ópera Cangemi. Este logro se suma a su reciente victoria en la etapa argentina de la Laffont Competition de la Metropolitan Opera , que lo llevará al regional en Chile. Esta noche participará en la gala de ganadores en el Palacio Libertad.

“ Es el mismo concurso que hice el año pasado, que se hizo en el Teatro del Bicentenario, en San Juan. Esa vez no gané, pero obtuve un premio honorífico, que me abrió todo este camino nuevo de la ópera . Fue cuando Verónica me puso una ficha, me dijo que tenía que ir al Ópera Studio, en Buenos Aires. Desde ahí, todo lo que me ha tocado vivir este año gracias a ella, que me ha apoyado muchísimo”, contó a DIARIO DE CUYO Walter, ya en el tramo final de esta selectiva instancia de perfeccionamiento.

“Ópera Cangemi se volvió a hacer este año, en el Palacio Libertad. Fue internacional y hubo como 90 inscriptos . En la primera instancia canté el aria de Orfeo, el Che farò senza Euridice”, relató. “Antes de pasar, lo primero que hice fue respirar, hacer mi proceso de paz, rezar y poner la energía más allá de los resultados, pensar en que quiero hacer las cosas bien y mostrar un buen trabajo”, describió.

El momento en que se enteró de su pase a la final tuvo un tinte particular. “ Estaba con una compañera del Opera Studio comiendo en la plaza de Tribunales, enfrente del teatro, sentados en el pasto tipo picnic. Eran las 14:30 cuando llegaron los resultados: era finalista y tenía que estar a las 15:00 ahí ”, relató. “Corrí a tomarme el subte, pero el de Tribunales estaba cerrado, así que caminé hasta el otro. Mientras le llamaba al dueño de la casa donde vivo, que es una gran persona, y le pedí por favor que me buscara una camisa o algo. Cuando llegué, me prestó una camisa muy linda y un saco y me dijo: 'Andá, hacé música, conectate y que tu voz llegue al cielo'. Fue muy emotivo”, relató.

Tras acreditarse a tiempo, le tocó salir a escena al cierre de la jornada: “Tuve que esperar hasta las 21:30 que pasé. Hablaba con mi mamá y con mi papá en ese transcurso. Me pidieron el aria de Tancredi, Di tanti palpiti. Cuando terminé, vi al jurado contento. Verónica Cangemi me miraba con orgullo. Después me pidieron un recitativo de un aria para escucharme ”, acotó.

“Cuando al final dieron los resultados, Verónica, con los ojos con lágrimas y súper feliz, me dijo: 'Muy bien, sanjuanino, ¡cuánto has crecido en un año, has hecho un gran avance! Le voy a contar a mi mamá' (NdeR: la conocida maestra y preparadora sanjuanina ‘La Pepa’ Cangemi, en cuyo honor su hija hizo el concurso). Y el jurado me dijo algo similar, recibí comentarios muy lindos”, sumó Walter.

“Para mí es un orgullo y no lo hubiera podido hacer sin la formación del Opera Studio, el apoyo de mis papás, el apoyo de Verónica y también del empresario Ezequiel Eskenazi, quien me ha estado ayudando todo este año”, agradeció el joven. Una lista en la que también esta su profesora de piano en San Juan: “la maestra Ana Inés Aguirre me ha formado increíblemente desde chiquito y el jurado destacó mi musicalidad, dijo que se notaba que soy músico además de cantante”, agregó el contratenor, que esta noche, en la gala, sabrá cuál es el premio que recibirá. “El jurado va a anunciar la posibilidad de que algunos participantes y los ganadores tomen una instancia de formación internacional o contratos”, adelantó.

De cara a ese momento tan importante para su carrera de cantante lírico, Vilches reconoció que “todo este tiempo ha sido un autodescubrimiento también, porque yo hace un año atrás no cantaba nada… Todavía no caigo, todo parece una ilusión. Pero miro para atrás y veo cuánto he podido crecer, no solo en lo artístico sino en lo humano”, reflexionó, consciente también del valor de permitirse tomar segundas oportunidades, y más también, cuando se busca un sueño.

De La Voz Argentina a la ópera internacional

El camino de Walter dentro de la música dio un vuelco público en junio de 2025, cuando su participación en el programa televisivo La Voz Argentina le permitió mostrar masivamente sus dotes vocales a un público que, hasta ese momento, solo lo conocía en su rol de pianista y director coral. Aquella experiencia funcionó como el detonante para explorar formalmente el canto lírico.

En octubre de ese mismo año, se presentó por primera vez en el Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi, realizado en el Teatro del Bicentenario, donde recibió una distinción de honor y el impulso de Verónica Cangemi para audicionar en el Opera Training del Opera Studio. En febrero de este año, la audición en el programa de perfeccionamiento del Teatro Colón fue un éxito y Walter se mudó a Capital.

Ese proceso de maduración derivó recientemente en otro triunfo: fue ganador de la etapa nacional de la Laffont Competition, organizada por la Metropolitan Opera de Estados Unidos. Este logro le otorgó el pase para representar a la Argentina en la instancia latinoamericana que se disputará en Chile.

El sanjuanino Walter Vilches en la prueba de vestuario de Las bodas de Fígaro, obra con la que cerrará su paso por Opera Studio

En este contexto, Walter se prepara para el concierto con el que cerrará su paso por Ópera Studio: Las bodas de Fígaro, de Mozart, que estrenará en noviembre en el Colón, y donde encarnará a Cherubino. Entonces sí, tendrá unos largos días para volver a San Juan y compartir tantas alegrías con los suyos, especialmente con sus padres. “No sabes lo que necesito, abrazarlos. Necesito fuertemente estar con ellos”, dijo movilizado.