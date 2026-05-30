El gran paso de Walter Vilches: el artista sanjuanino debuta en el Salón Dorado del Teatro Colón

El próximo 7 de junio marcará un hito para Walter Vilches . El cantante (y pianista) sanjuanino, ex participante de La Voz Argentina —certamen televisivo donde se lanzó públicamente como cantante— realizará su debut en el prestigioso Salón Dorado del Teatro Colón , asumiendo un rol destacado .

La presentación se desarrollará en el marco de una muestra del Programa Ópera Studio, que se titula “Cartografía del deseo” , una producción enfocada en dramas y tragedias de amor bajo la dirección artística de la renombrada soprano Verónica Cangemi. El espectáculo estará estructurado en tres bloques dedicados a diferentes compositores. El primero de ellos, y el de mayor envergadura por su despliegue escénico y figuraciones, consistirá en la representación de la obra barroca Orfeo y Eurídice . En esta pieza, el artista caucetero asumirá el rol protagónico de Orfeo , acompañado por la cordobesa Lucía Gonzáles como Eurídice y la chilena Paloma Reyes en el papel de Amore. Los bloques siguientes incluirán dúos de Mozart y un segmento final también dedicado a la temática del amor.

“ Es mi primera actuación dentro de Ópera Studio, estoy nervioso pero también muy feliz. Además, he conocido mucha gente linda de diferentes países, hay de Rusia, Italia, Estados Unidos, Chile, Alemania… es una mezcla de culturas muy interesante y en el trabajo en conjunto se da un intercambio muy bonito”, dijo Walter a DIARIO DE CUYO, de cara a este inolvidable estreno que insume exigentes ensayos.

“ No estamos preparando intensamente con maestros de repertorio, maestros de idiomas, de actuación, maestros de dirección escénica; es un grupo amplio de maestros muy profesionales que nos están preparando en todo lo que estamos haciendo . Hemos tenido refuerzos incluso con maestros extranjeros que han venido a dar masterclasses… es un trabajo increíble. Estamos teniendo los ensayos generales y todo el trabajo que hemos estado haciendo está saliendo a la luz, todos están muy contentos ”, contó sobre la marcha de las actividades.

image Walter con sus compañeros, en medio de la

Más allá de lo técnico, Vilches volvió a elogiar el aspecto humano al contar que “el clima de trabajo en el Ópera Studio es increíble, de mucha alegría, lo cual me hace sentir muy bien y con todas las ganas de poderlo disfrutar”.

Actualmente el grupo está en la etapa de pruebas de vestuario para la puesta en escena. “Usaremos un vestuario que no se usa hace 30 años, del Teatro Colón, así que es como un reestrenar”, reveló el artista, que transita una carrera que también tiene sus notas más amargas, que ya ha probado: la tristeza que le causó la noticia del fallecimiento de una tía muy cercana y el dolor de no poder estar cerca para acompañar a su familia.

Más allá del momento, Walter valora y disfruta del camino. "Es como un proceso que nunca viví, y vivirlo ahora me emociona un montón. Estoy entusiasmado de poder hacerlo y de seguir creciendo; y espero que todo salga muy bien”, expresó movilizado.

Un viaje soñado al Teatro Colón

El camino que depositó a Walter Vilches en el máximo coliseo argentino comenzó a delinearse en febrero, cuando realizó la audición para el programa Ópera Studio, que dirige la reconocida Verónica Cangemi. Tras ser admitido en este espacio de perfeccionamiento para intérpretes de formación avanzada, el pianista, cantante y director coral debió tomar decisiones difíciles para concretar su sueño, lo que motivó que a mediados de marzo se instalara definitivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes de emprender el viaje, el artista reconoció que dejaba sus trabajos y sus afectos en San Juan en medio de un mar de emociones, que incluían la pena de dejar su casa y la felicidad de crear un nuevo camino, balanceando el miedo con la tranquilidad.

vilches opera Integrantes de Ópera Studio, junto a la directora del programa, Verónica Cangemi

Su vínculo con el canto lírico cobró visibilidad masiva en junio de 2025, cuando participó en el programa televisivo La Voz Argentina, una experiencia que significó el inicio formal de su faceta como cantante. Posteriormente, en octubre de ese año, participó del Concurso Internacional de Canto Lírico en San Juan, Ópera Cangemi. Aunque no resultó ganador, recibió el reconocimiento y el impulso directo de Verónica Cangemi para audicionar en el Ópera Studio, iniciando así la formación integral que hoy lo conduce a su esperado debut.