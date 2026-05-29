Una ex Gran Hermano confesó que no se baña hace una semana: "Me da fobia entrar al agua"

La exparticipante de Gran Hermano, Zoe Bogach, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de realizar una inesperada confesión que sorprendió a miles de usuarios. La influencer reveló públicamente que lleva una semana sin bañarse y explicó que la situación está directamente relacionada con la reciente operación de busto a la que se sometió días atrás.

La declaración rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a debatir sobre el proceso de recuperación postoperatorio y los temores que pueden aparecer después de una cirugía estética. La joven, que ganó enorme popularidad tras su paso por el reality de Telefe, habló sin filtros sobre el tema y aseguró que siente una verdadera “fobia” al momento de entrar al agua debido a los puntos y al dolor que podría provocarle el contacto con el jabón y la ducha.

En un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la ex hermanita sorprendió al sincerarse sobre cómo atraviesa estos días posteriores a la intervención quirúrgica. “¿Podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, expresó entre risas, aunque inmediatamente aclaró que mantiene la higiene de determinadas zonas del cuerpo.

Según detalló, la principal dificultad pasa por la imposibilidad de mover correctamente los brazos y por el miedo que le genera tocar la zona operada. Además, reconoció que apenas pudo lavarse el cabello una sola vez desde la cirugía y explicó que debió recurrir a ayuda externa para hacerlo. Mientras tanto, sus seguidores multiplicaron comentarios de apoyo y también críticas por la extrema exposición de situaciones personales en redes sociales, algo que se convirtió en una marca registrada de muchas figuras surgidas de Gran Hermano.

La influencer explicó con total sinceridad cuál es el verdadero motivo detrás de su decisión de evitar la ducha desde hace una semana. “Yo no quiero meterme en la ducha porque tengo los puntos todavía y tampoco puedo usar los brazos para lavarme la cabeza”, confesó en el video que compartió en TikTok. Según relató, el problema principal no solamente pasa por la incomodidad física, sino también por el fuerte miedo psicológico que desarrolló después de la operación. “Me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón y todo... No sé si me va a arder”, explicó la exhermanita, dejando en claro que el temor al dolor terminó condicionando por completo su rutina diaria durante la recuperación.

Además, Zoe detalló que diariamente utiliza alcohol sobre los puntos para favorecer la cicatrización, aunque eso no logró disminuir la sensación de miedo que siente al pensar en bañarse normalmente. “Aunque yo todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatrice, igual no puedo entrar al agua. Realmente me da fobia”, sostuvo. La influencer también contó que decidió ir a la peluquería para que le lavaran el cabello porque todavía no puede hacerlo sola debido a las limitaciones físicas posteriores a la cirugía mamaria. Incluso mostró su pelo algo grasoso y explicó que se había colocado un aceite capilar para estimular el crecimiento.

La sorpresa llegó cuando la ex participante de Gran Hermano decidió pedir consejos públicamente a sus seguidoras que atravesaron operaciones similares. “¿Cómo hicieron las operadas?”, preguntó entre risas, buscando experiencias y recomendaciones para afrontar mejor la recuperación. Ese momento generó aún más repercusión entre sus fanáticos, que rápidamente comenzaron a responderle con mensajes de apoyo, consejos médicos y experiencias personales relacionadas con intervenciones estéticas y postoperatorios complejos.