Día de los Museos: últimos días de un itinerario entretenido y enriquecedor

San Juan se prepara para el cierre de las celebraciones extendidas por el Día de los Museos, entre el 29 y 30 de mayo . Durante estas jornadas, la comunidad podrá disfrutar de variadas actividades culturales diseñadas especialmente para la ocasión, con entrada libre y gratuita, y abiertas para todo público.

Día de los Museos: cinco propuestas para disfrutar de temáticas varias el 22 de mayo

La propuesta -coordinada por el Museo Franklin Rawson, con el apoyo del Ministerio de Turiesmo, Cultura y Deporte- invita a sumergirse, por ejemplo, en la tecnología, mediante circuitos de realidad aumentada que reviven la historia local. Los amantes del arte y la literatura, por su parte, podrán disfrutar de una muestra que combinan la ciencia ficción con feria urbana y música experimental .

Además habrá visitas guiadas para explorar la arquitectura patrimonial y un conversatorio con proyecciones audiovisuales sobre el sistema ferroviario que hubo en la provincia. La agenda incluye j ornadas comunitarias de cerámica y grabado en plena calle .

A continuación te mostramos las últimas actividades alusivas, para que elijas tu plan preferido... o bien, armes un buen combo.

Con “Memorias de la Plaza 25”, el MHU invita a un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Con fotografías de Roberto Suero. La jornada incluirá actividades de música y danza cuyanas, junto a artistas locales: Gerardo Lecich Abraham y Silvana Meneses. La actividad es para todo público y se recomienda asistir con dispositivo móvil y con auriculares. Estará disponible hasta el 30 de julio.

Día y horario: viernes 29, de 18:00 a 20:00 h, inauguración oficial 19:00 h

Lugar: Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Centro Cultural Conte Grand

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Habrá una muestra de artes visuales que pone en diálogo fantasía y realidad, abordando el género de la ciencia ficción. Una experiencia en conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares, que incluye feria de arte urbano y música experimental.

Día y horario viernes 29, de 20:00 a 00:00 h

Lugar: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

Chalet Cantoni - Casa Cultural

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Se realizará un recorrido y charla, que abordará la forma, función y transformaciones del Chalet Cantoni –construido en 1890- en el marco del proyecto “Historia y arquitectura de las residencias más emblemáticas de San Juan.

Día y horario: viernes 29, a las 18:00 h

Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste)

Museo Tornambé

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“Museo vivo: arte, recorrido y experiencia” es la propuesta de esta institución dependiente de la FFHA/UNSJ, que propone una visita dinámica a la muestra “Fabiana Zito – En memoria”, guiada por Franco Palma y Luis Oliver. También se puede visitar la “Colección Tornambé”. Además habrá proyecciones, talleres, música en vivo y espacio gastronómico.

Días y horario: viernes 29 y sábado 30, de 15:00 a 20:00 h. Visita guiada por la muestra "En Memoria", viernes 29, a las 17:00 y 18:00 h

Lugar: Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste, San Juan)

Casa Leo /Bunker / Departamento de Artes Visuales (DAV)- FFHA/UNSJ

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Se desarrollará “El Desborde, la calle como taller”, una jornada abierta de arte, autogestión y territorio, organizado por el DAV, junto a espacios autogestivos de arte de San Juan.

Casa Leo y Bunker abren sus proyectos a estudiantes de artes visuales y a vecinos del barrio, desbordando los circuitos habituales del arte, para abordar actividades de cerámica y grabado. También habrá una charla debate sobre autogestión y territorio.

Día y horario: sábado 30, de 14:00 a 18:00 h

Lugar: Casa Leo (Abraham Tapia 94 oeste, Trinidad)

Centro Cultural Estación San Martín

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Propone un conversatorio sobre “Los trenes de pasajeros en San Juan”, su evolución y anécdotas compartidas. Contará la historia de los ferrocarriles que llegaban a la ciudad, las líneas de pasajeros y reflexionará sobre el rol invaluable de las estaciones ferroviarias, convertidas hoy en edificios culturales y patrimoniales. Con proyección de documentales.