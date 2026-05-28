    • 28 de mayo de 2026 - 17:43

    Día de los Museos: últimos días de un itinerario entretenido y enriquecedor

    Serán dos jornadas con circuitos virtuales, talleres de arte, música en vivo y charlas históricas. Todo con entrada libre y gratuita.

    El festejo por el Día de los Museos trae, entre otras propuestas, a Memorias de la Plaza 25, un interesante circuito de realidad aumentada que se desplegará en el Museo de la Historia Urbana.

    El festejo por el Día de los Museos trae, entre otras propuestas, a "Memorias de la Plaza 25", un interesante circuito de realidad aumentada que se desplegará en el Museo de la Historia Urbana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para el cierre de las celebraciones extendidas por el Día de los Museos, entre el 29 y 30 de mayo. Durante estas jornadas, la comunidad podrá disfrutar de variadas actividades culturales diseñadas especialmente para la ocasión, con entrada libre y gratuita, y abiertas para todo público.

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    La propuesta -coordinada por el Museo Franklin Rawson, con el apoyo del Ministerio de Turiesmo, Cultura y Deporte- invita a sumergirse, por ejemplo, en la tecnología, mediante circuitos de realidad aumentada que reviven la historia local. Los amantes del arte y la literatura, por su parte, podrán disfrutar de una muestra que combinan la ciencia ficción con feria urbana y música experimental.

    Además habrá visitas guiadas para explorar la arquitectura patrimonial y un conversatorio con proyecciones audiovisuales sobre el sistema ferroviario que hubo en la provincia. La agenda incluye jornadas comunitarias de cerámica y grabado en plena calle.

    A continuación te mostramos las últimas actividades alusivas, para que elijas tu plan preferido... o bien, armes un buen combo.

    Museo de la Historia Urbana

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    Con “Memorias de la Plaza 25”, el MHU invita a un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Con fotografías de Roberto Suero. La jornada incluirá actividades de música y danza cuyanas, junto a artistas locales: Gerardo Lecich Abraham y Silvana Meneses. La actividad es para todo público y se recomienda asistir con dispositivo móvil y con auriculares. Estará disponible hasta el 30 de julio.

    • Día y horario: viernes 29, de 18:00 a 20:00 h, inauguración oficial 19:00 h
    • Lugar: Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Centro Cultural Conte Grand

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    Habrá una muestra de artes visuales que pone en diálogo fantasía y realidad, abordando el género de la ciencia ficción. Una experiencia en conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares, que incluye feria de arte urbano y música experimental.

    • Día y horario viernes 29, de 20:00 a 00:00 h
    • Lugar: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

    Chalet Cantoni - Casa Cultural

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    Se realizará un recorrido y charla, que abordará la forma, función y transformaciones del Chalet Cantoni –construido en 1890- en el marco del proyecto “Historia y arquitectura de las residencias más emblemáticas de San Juan.

    • Día y horario: viernes 29, a las 18:00 h
    • Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste)

    Museo Tornambé

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    “Museo vivo: arte, recorrido y experiencia” es la propuesta de esta institución dependiente de la FFHA/UNSJ, que propone una visita dinámica a la muestra “Fabiana Zito – En memoria”, guiada por Franco Palma y Luis Oliver. También se puede visitar la “Colección Tornambé”. Además habrá proyecciones, talleres, música en vivo y espacio gastronómico.

    • Días y horario: viernes 29 y sábado 30, de 15:00 a 20:00 h. Visita guiada por la muestra "En Memoria", viernes 29, a las 17:00 y 18:00 h
    • Lugar: Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste, San Juan)

    Casa Leo /Bunker / Departamento de Artes Visuales (DAV)- FFHA/UNSJ

    leo

    Se desarrollará “El Desborde, la calle como taller”, una jornada abierta de arte, autogestión y territorio, organizado por el DAV, junto a espacios autogestivos de arte de San Juan.

    Casa Leo y Bunker abren sus proyectos a estudiantes de artes visuales y a vecinos del barrio, desbordando los circuitos habituales del arte, para abordar actividades de cerámica y grabado. También habrá una charla debate sobre autogestión y territorio.

    • Día y horario: sábado 30, de 14:00 a 18:00 h
    • Lugar: Casa Leo (Abraham Tapia 94 oeste, Trinidad)

    Centro Cultural Estación San Martín

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    Propone un conversatorio sobre “Los trenes de pasajeros en San Juan”, su evolución y anécdotas compartidas. Contará la historia de los ferrocarriles que llegaban a la ciudad, las líneas de pasajeros y reflexionará sobre el rol invaluable de las estaciones ferroviarias, convertidas hoy en edificios culturales y patrimoniales. Con proyección de documentales.

    • Día y hora: sábado 30 de mayo, a las 19:30 h
    • Lugar: Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur)

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