Día de los museos: la acción se traslada al Franklin Rawson y a la Celda de San Martín

El Día de los Museos sigue celebrándose en San Juan de manera extendida, en las distintas instituciones públicas y privadas que participan, con actividades especiales, de esta iniciativa coordinada por el Museo Franklin Rawson, con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Día de los museos, celebración extendida: martes 19 de mayo, entre la historia y el arte

Día de los museos, celebración extendida: más propuestas para el miércoles 20 de mayo

El jueves 21 de mayo, las novedades se desplegarán por la tarde-noche . El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson desarrollará una jornada multidisciplinaria, con cruce de artes y artistas; mientras que en la Asociación Cultural Sanmartiniana habrá exposición y recorrido sobre el paso de San Martín por San Juan.

Se suman a la exposición del Nacif Weiss, que permanecerá hasta el 22 de mayo, en la Casa España, de mañana.

Todas se realizarán con entrada libre y gratuita. Aquí el detalle de las actividades:

De 19:00 a 23:00 h , el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson desplegará una propuesta integral bajo la consigna de "museo vivo y abierto".

Iniciará a las 19:00 h en el patio interno con un sector gastronómico y una intervención mural en vivo a cargo de Eduardo Riquelme, Meky Salazar y Sebastián Araya. A las 19:30h, el hall central recibirá la acción gráfica del colectivo Mítica Ilustradoras.

Las artes combinadas coparán las salas principales más tarde: a las 20:00 h, el Instituto de Expresión Visual de la FFHA-UNSJ concretará una impactante escena operística performática del Instituto de Expresión Visual; a las 20:30 h, el Colectivo ABROJO inaugurará la instalación estática e interactiva "Canto robado".

El cierre estará marcado por el ritmo, que tomará los patios, de 21:00 a 23:00 h, con los shows musicales en vivo de Raiano y los sets de DJ Higinio.

Dirección: Av. Libertador 864 Oeste

Asociación Cultural Sanmartiniana – Celda de San Martín

image Celda de San Martín

El jueves 21 y viernes 22 de mayo, De19:00 a 21:00 h se llevará a cabo una tertulia sanmartiniana y exposición sobre la llegada del General San Martín a San Juan en 1815. Abordará su estadía en el Convento de Santo Domingo y encuentros con referentes locales.

El recorrido incluye la biblioteca, el relicario y celda histórica, sala capitular, patio, busto del prócer y campanas de la libertad.

Dirección: Calle Laprida 37 Oeste

Museo Hnos. Nacif Weiss

Hasta el viernes 22 de mayo, de 9 a 12 h, el Museo Hnos. Nacif Weiss ofrece la exposición “Hablar / Escuchar - Formas de comunicación y vida social a través del tiempo", a cargo del área Museos dependiente de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la UCCuyo. Se trata de una muestra museológica que combina patrimonio, historia, comunicación y reflexión social.

A través de objetos históricos, documentos y dispositivos tecnológicos, busca recuperar la dimensión humana de la comunicación y destacar su importancia en la construcción de la vida en común, estableciendo un diálogo entre pasado y presente en el contexto cultural contemporáneo de San Juan.