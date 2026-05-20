    • 20 de mayo de 2026 - 19:27

    Día de los museos: la acción se traslada al Franklin Rawson y a la Celda de San Martín

    En la celebración extendida, el jueves 21 de mayo habrá festival de música, intervenciones, recorrido y tertulia.

    El jueves 21, el Día de los Museos tendrá como uno de sus escenarios la Celda Histórica de San Martín.&nbsp;

    El jueves 21, el Día de los Museos tendrá como uno de sus escenarios la Celda Histórica de San Martín. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Día de los Museos sigue celebrándose en San Juan de manera extendida, en las distintas instituciones públicas y privadas que participan, con actividades especiales, de esta iniciativa coordinada por el Museo Franklin Rawson, con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

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    El jueves 21 de mayo, las novedades se desplegarán por la tarde-noche. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson desarrollará una jornada multidisciplinaria, con cruce de artes y artistas; mientras que en la Asociación Cultural Sanmartiniana habrá exposición y recorrido sobre el paso de San Martín por San Juan.

    Se suman a la exposición del Nacif Weiss, que permanecerá hasta el 22 de mayo, en la Casa España, de mañana.

    Todas se realizarán con entrada libre y gratuita. Aquí el detalle de las actividades:

    Museo Franklin Rawson

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    Museo Franklin Rawson

    Museo Franklin Rawson

    De 19:00 a 23:00 h, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson desplegará una propuesta integral bajo la consigna de "museo vivo y abierto".

    Iniciará a las 19:00 h en el patio interno con un sector gastronómico y una intervención mural en vivo a cargo de Eduardo Riquelme, Meky Salazar y Sebastián Araya. A las 19:30h, el hall central recibirá la acción gráfica del colectivo Mítica Ilustradoras.

    Las artes combinadas coparán las salas principales más tarde: a las 20:00 h, el Instituto de Expresión Visual de la FFHA-UNSJ concretará una impactante escena operística performática del Instituto de Expresión Visual; a las 20:30 h, el Colectivo ABROJO inaugurará la instalación estática e interactiva "Canto robado".

    El cierre estará marcado por el ritmo, que tomará los patios, de 21:00 a 23:00 h, con los shows musicales en vivo de Raiano y los sets de DJ Higinio.

    • Dirección: Av. Libertador 864 Oeste

    Asociación Cultural Sanmartiniana – Celda de San Martín

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    Celda de San Martín

    Celda de San Martín

    El jueves 21 y viernes 22 de mayo, De19:00 a 21:00 h se llevará a cabo una tertulia sanmartiniana y exposición sobre la llegada del General San Martín a San Juan en 1815. Abordará su estadía en el Convento de Santo Domingo y encuentros con referentes locales.

    El recorrido incluye la biblioteca, el relicario y celda histórica, sala capitular, patio, busto del prócer y campanas de la libertad.

    • Dirección: Calle Laprida 37 Oeste

    Museo Hnos. Nacif Weiss

    Hasta el viernes 22 de mayo, de 9 a 12 h, el Museo Hnos. Nacif Weiss ofrece la exposición “Hablar / Escuchar - Formas de comunicación y vida social a través del tiempo", a cargo del área Museos dependiente de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la UCCuyo. Se trata de una muestra museológica que combina patrimonio, historia, comunicación y reflexión social.

    A través de objetos históricos, documentos y dispositivos tecnológicos, busca recuperar la dimensión humana de la comunicación y destacar su importancia en la construcción de la vida en común, estableciendo un diálogo entre pasado y presente en el contexto cultural contemporáneo de San Juan.

    • Dirección: Casa España - Rivadavia 32 este

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