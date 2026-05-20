Miss Universo Argentina: todavía se puede votar a la sanjuanina Guadalupe Sánchez Zito

La carrera por la corona de Miss Universo Argentina 2026 ya comenzó y San Juan tiene su candidata: Soledad Guadalupe Sánchez Zito es la representante oficial de la provincia y necesita el apoyo de la comunidad para avanzar al selecto grupo de las doce finalistas en la gran gala nacional.

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Tras la emotiva ceremonia de imposición de bandas realizada este miércoles en el Cyan Hotel de las Américas, que llamaron "el momento de la verdad", las candidatas iniciaron el tramo decisivo. Los sanjuaninos pueden sumarse a la votación popular descargando la aplicación oficial "MUArg App", disponible en App Store y Google Play.

Al registrarse, los usuarios reciben un voto gratuito para respaldar a la candidata local, con tiempo límite hasta el 24 de mayo a las 23:00 h. Las dos concursantes que obtengan la mayor cantidad de sufragios virtuales asegurarán su pase directo al top definitivo.

Definición en CABA y el sueño de la cita mundial

El cronograma oficial continuará este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo 23 de mayo se llevará a cabo la Competencia Preliminar en el Teatro Empire, mientras que la esperada Noche Final del MUArg 2026 tendrá lugar el 25 de mayo en el Teatro Metropolitan Sura, donde se conocerá a la sucesora de Aldana Masset.

MISS guada Guada Sánchez Zito busca su lugar en la final de Miss Universo Argentina

La ganadora representará al país en la competencia internacional de Miss Universo en noviembre de 2026. Esta cita mundial será histórica, ya que celebrará los 75 años del certamen con un despliegue de lujo sin precedentes, reuniendo a las máximas embajadoras del planeta en la disputa por el título.