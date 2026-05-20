    • 20 de mayo de 2026 - 20:20

    Miss Universo Argentina: todavía se puede votar a la sanjuanina Guadalupe Sánchez Zito

    El público tiene la posibilidad de ayudar con su voto a la representante provincial, que hoy recibió su banda oficial en Buenos Aires.

    Miss Universo Argentina 2026 cuenta entre sus participantes a la sanjuanina Guadalupe, que hoy recibió su banda oficial como candidata.

    Miss Universo Argentina 2026 cuenta entre sus participantes a la sanjuanina Guadalupe, que hoy recibió su banda oficial como candidata.

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    Tras la emotiva ceremonia de imposición de bandas realizada este miércoles en el Cyan Hotel de las Américas, que llamaron "el momento de la verdad", las candidatas iniciaron el tramo decisivo. Los sanjuaninos pueden sumarse a la votación popular descargando la aplicación oficial "MUArg App", disponible en App Store y Google Play.

    Al registrarse, los usuarios reciben un voto gratuito para respaldar a la candidata local, con tiempo límite hasta el 24 de mayo a las 23:00 h. Las dos concursantes que obtengan la mayor cantidad de sufragios virtuales asegurarán su pase directo al top definitivo.

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    El cronograma oficial continuará este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo 23 de mayo se llevará a cabo la Competencia Preliminar en el Teatro Empire, mientras que la esperada Noche Final del MUArg 2026 tendrá lugar el 25 de mayo en el Teatro Metropolitan Sura, donde se conocerá a la sucesora de Aldana Masset.

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    La ganadora representará al país en la competencia internacional de Miss Universo en noviembre de 2026. Esta cita mundial será histórica, ya que celebrará los 75 años del certamen con un despliegue de lujo sin precedentes, reuniendo a las máximas embajadoras del planeta en la disputa por el título.

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