Miss Universo Argentina: Guadalupe Sánchez Zito representará a San Juan

Guadalupe Sánchez Zito es la representante de San Juan en Miss Universo Argentina 2026 , cuya noche preliminar será el 23 de mayo en Buenos Aires . Con 31 años , la joven llevará no solo su belleza, sino también su historia a la primera gala, que se celebrará en el prestigioso Teatro Metropolitano, donde conocerá a sus pares.

La llegada de Guadalupe al concurso no fue a través de un casting convencional, sino mediante un contacto directo. "Hace dos meses, más o menos, se contactaron conmigo. Yo hace unos años que vivo en Buenos Aires y la franquicia de San Juan estaba disponible ", explicó a DIARIO DE CUYO la candidata provincial, para quien la nueva mirada que tiene el concurso fue un factor clave para que aceptara.

Para Guadalupe, la evolución del certamen es fundamental. Hoy, dijo, la organización busca perfiles que tengan un mensaje claro para la sociedad. Según relató, "Miss Universo no busca solo una cara bonita ni un cuerpo, como antes, sino más bien hace hincapié a la historia de la mujer, que impulse a otras ".

En ese sentido, su propia vida, manifestó, es un testimonio de fortaleza. Además de las dificultades que atravesó en su infancia , en las que prefirió no ahondar; hace un año Guadalupe sintió el dolor de perder a su expareja y padre de su hijo Giovanni , de 12 años, con quien sostenía un muy buen vínculo. De hecho, apuntó, fue él quien la incentivó a volver a Buenos Aires para perseguir sus sueños. A pesar de haber transitado una depresión profunda , contó, se levantó para seguir adelante por su familia y por ella misma.

"Desde el certamen se contactaron conmigo y me dijeron: 'Vos tenés una historia, saliste de tu provincia con tu hijo, viniste acá a Buenos Aires, trabajás, estudiás; eso es lo que nosotros buscamos, una mujer que alce la voz e impulse a otras’", aseguró.

Raíces, trabajo y compromiso social

Guadalupe, quien hizo modelaje con Soledad Tassi en San Juan, se radicó en Buenos Aires en 2022. “Yo trabajaba en un ministerio y me vine a Buenos Aires a trabajar en la Casa San Juan, pero cuando perdió la gestión Sergio (Uñac), me quedé sin trabajo. Fue por ahí que me avisaron también que mi ex esposo había hecho metástasis, así que en 2024 volví a San Juan. Estuve todo ese año y él me dijo “Andá, volvé a Buenos Aires, luchá por tus sueños y por los de nuestro hijo', porque él juega fútbol acá”, relató la candidata. "Eso hice y regresamos a Buenos Aires".

Hoy equilibra su vida entre el trabajo en una mutual y sus estudios de psicología social. Sin embargo, nunca cortó vínculos con la provincia, donde amadrina el merendero "Virgencita de Guadalupe" en Marquesado, que visitará en breve.

"Vengo de un barrio bastante… Bueno, he pasado muchas cosas, muchas… Ahora voy a volver unos días porque quiero darles unas charlas a las nenas del merendero, decirles que ellas siempre se tienen que sentir unas reinas y no tienen que dejar de estudiar, de luchar. Sabemos que en estos barrios de bajos recursos, por ahí se hace un poco difícil”, comentó conmovida la joven, a la par que se prepara intensamente para este certamen.

Guada formó un equipo que incluye a Matt Godoy en San Juan y especialistas en oratoria y pasarela. “Esto de prepararme para el concurso es algo que tenía en el baúl de los recuerdos”, sonrió Sánchez Zito. Un reencuentro con sus sueños de juventud, que vuelve a abrazar con alegría, pero desde un lugar distinto, subrayó.

image Guadalupe se prepara a conciencia para llegar de la mejor manera al certamen Miss Universo Argentina

El significado de la corona

Al ser consultada sobre qué representa para ella ser una “Miss Universo”, Guadalupe fue contundente: "Para mí ser una Miss Universo es más que una corona. Es crecimiento, es confianza en una misma. Es inspirar a otras mujeres, hacerlas sentir que nunca deben rendirse. Para mí realmente es un orgullo llevar allí toda mi historia, mi provincia, mis raíces".

Para mí ser una Miss Universo es más que una corona. Es crecimiento, es confianza en una misma. Es inspirar a otras mujeres, hacerlas sentir que nunca deben rendirse. Para mí realmente es un orgullo llevar allí toda mi historia, mi provincia, mis raíces Para mí ser una Miss Universo es más que una corona. Es crecimiento, es confianza en una misma. Es inspirar a otras mujeres, hacerlas sentir que nunca deben rendirse. Para mí realmente es un orgullo llevar allí toda mi historia, mi provincia, mis raíces

Con el apoyo incondicional de su pequeño futbolista y la mirada puesta en la gran final del 25 de mayo, Guadalupe Sánchez Zito busca dejar huella como una embajadora de la superación. De momento, su objetivo inicial es entrar en el grupo de las 12 finalistas argentinas y, desde ese escenario, demostrar que se puede salir adelante.