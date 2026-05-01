    • 1 de mayo de 2026 - 18:12

    Explosión Punk en la región de Cuyo

    Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos se unen en una gira histórica por el oeste argentino. Tres referentes del género compartiendo escenario.

    El punk estará de fiesta en San Juan, con tres de las bandas mas fuertes del género

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¡Atención, Cuyo! Llega el Vivimos Punk Tour 2026, una gira histórica que reúne por primera vez a tres referentes indiscutibles de la escena nacional: Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos. San Juan, Mendoza y San Luis se preparan para tres jornadas intensas de pogo, velocidad y melodías, celebrando el espíritu del punk rock argentino.

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    Expulsados es una banda de punk rock formada en 1993 en Banfield, partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

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    El tour llegará a la provincia el 9 de mayo. Será, prometen los organizadores, una oportunidad única para cantar de principio a fin en una velada con tres de las bandas más representativas del género.

    malpasar
    Mal Pasar se armó a mediados de los '90, con músicos de distintos barrios de Capital y Buenos Aires

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    El show tendrá lugar en Mamadera Bar y la capacidad del lugar es limitada, por lo que se sugiere adquirir con tiempo las entradas. Con la anticipada habrá un vaso conmemorativo de regalo para recordar una noche que promete ser histórica.

    quebra
    Quebraditos es una banda formada en 1998, con letras viscerales sobre amor, desamor y salud mental

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    Datos de la gira en San Juan

    • Fecha: sábado 9 de mayo

    • Lugar: Mamadera Bar (@mamadera.sj)

    • Bandas: Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos.

    • Venta Online: disponibles a través de Cafaccess.

    • Entradas físicas: podés conseguir tus anticipadas en La Ramada Bar y en Mamadera

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