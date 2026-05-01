Explosión Punk en la región de Cuyo

Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos se unen en una gira histórica por el oeste argentino. Tres referentes del género compartiendo escenario.

El punk estará de fiesta en San Juan, con tres de las bandas mas fuertes del género

¡Atención, Cuyo! Llega el Vivimos Punk Tour 2026, una gira histórica que reúne por primera vez a tres referentes indiscutibles de la escena nacional: Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos. San Juan, Mendoza y San Luis se preparan para tres jornadas intensas de pogo, velocidad y melodías, celebrando el espíritu del punk rock argentino.

image Expulsados es una banda de punk rock formada en 1993 en Banfield, partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

El tour llegará a la provincia el 9 de mayo. Será, prometen los organizadores, una oportunidad única para cantar de principio a fin en una velada con tres de las bandas más representativas del género.

malpasar Mal Pasar se armó a mediados de los '90, con músicos de distintos barrios de Capital y Buenos Aires