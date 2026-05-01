Explosión Punk en la región de Cuyo

¡Atención, Cuyo! Llega el Vivimos Punk Tour 2026, una gira histórica que reúne por primera vez a tres referentes indiscutibles de la escena nacional: Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos. San Juan, Mendoza y San Luis se preparan para tres jornadas intensas de pogo, velocidad y melodías, celebrando el espíritu del punk rock argentino.
El tour llegará a la provincia el 9 de mayo. Será, prometen los organizadores, una oportunidad única para cantar de principio a fin en una velada con tres de las bandas más representativas del género.
El show tendrá lugar en Mamadera Bar y la capacidad del lugar es limitada, por lo que se sugiere adquirir con tiempo las entradas. Con la anticipada habrá un vaso conmemorativo de regalo para recordar una noche que promete ser histórica.
quebra
Quebraditos es una banda formada en 1998, con letras viscerales sobre amor, desamor y salud mental
Datos de la gira en San Juan
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Fecha: sábado 9 de mayo
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Lugar: Mamadera Bar (@mamadera.sj)
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Bandas: Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos.
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Venta Online: disponibles a través de Cafaccess.
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Entradas físicas: podés conseguir tus anticipadas en La Ramada Bar y en Mamadera