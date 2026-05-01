Feria Internacional de Artesanías: valiosa presencia del Mercado Artesanal Luisa Escudero

Recorrer la Feria Internacional de Artesanías es adentrarse en un mundo maravilloso de cientos de piezas moldeadas a mano y corazón. Y con sus distintos rubros, algunos compartidos, cada stand se convierte en un valioso recorte de la cultura y las tradiciones de cada provincia que representan. La anfitriona no se queda atrás.

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Si bien hay artesanos sanjuaninos en diferentes carpas, la central nuclea no solo a los de los departamentos de la provincia, sino también al Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero , cuya presencia se hace sentir. Es la “Ruta Artesanal San Juan”, como se indica en la entrada.

Identificado por el gran mate , una creación colectiva que se ha convertido en un símbolo de Mercado (que ya ha recorrido distintos escenarios dentro y fuera de la provincia); el espacio ofrece piezas de evidente calidad y belleza . Todas realizadas por artesanos sanjuaninos y certificadas , vale la pena detenerse a observar cada artesanía, piezas únicas y maravillosas.

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Para la apertura de la Feria, el Mercado llevó desde vasijas de cerámica hasta ponchos tejidos, pasando por juguetes realizados en madera, sombreros en cestería y accesorios (collares, pulseras).

¿Qué hay en el stand del Mercado Artesanal?

Aquí te contamos sobre algunas de las artesanías que podés encontrar en el stand del Mercado dentro de la Feria (si es que ya no se vendieron) y los precios que rondan.

Textilería

Pashminas en lana de oveja y tintes naturales $220.000 y 280.000. Poncho de San Juan, en lana de oveja, $900.000.

REPISA

Cerámica

Adornos (Pachamama) $30.000. Picheles para vino o agua, en cerámica bruñida $34.000, 40.000 y 90.000 (según el tamaño).

Madera

Morteros a $24.000, cucharitas $10.000, azucarera $28.000, mates $17.600 a 30.000, bandejas $15:000, 20:000 y 22.000, rostros tallados $60.000, autitos y aviones $5.000 a 15.000.

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Cestería

Canastos $15.000. Sombreros $10.000. Individuales $4.500. Bolsitos $35.000. Posafuentes y platos de sitio de palma $12.600.

Orfebrería

Colgantes, desde $25.000 a 100.000. Pulseras $38.000 y 40.000. Gargantillas $120.000.

Cuchillería

Cuchillos a $25.000, 48.000 y 72.000.