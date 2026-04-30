Inauguró la Feria Internacional de Artesanías, bajo el sol sanjuanino y con buena afluencia de visitantes

Bajo un sol radiante y con la calidez sanjuanina como protagonista, quedó inaugurada hoy jueves 30 de abril la XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías en el Complejo Ferial Costanera . La jornada comenzó oficialmente a las 16:00 h y se extendió hasta la noche, con buena afluencia de público.

31° Feria Internacional de Artesanías, un clásico que vuelve a San Juan: todo lo que tenés que saber para no perderte detalle

La carpa de los departamentos de la provincia , donde también anida el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, está en el centro y tiene de todos los rubros, desde dulces hasta tejidos. Es un recorrido por la identidad de cada rincón de San Juan.

La rodean el resto de las carpas, donde conviven producciones locales con una fuerte presencia de artesanos de todo el país, destacándose especialmente Córdoba y Buenos Aires; si bien el norte también tiene su buena representación.

Son más de 300 expositores que despliegan su talento en diversos rubros; y -como ya es un clásico- no faltan los puestos comerciales y la gastronomía (desde el clásico shawarma a los postres árabes, pasando por los fiambres, quesos y chocolates), que siempre son un imán para el público. Los visitantes podrán recorrer hasta el 10 de mayo las cinco carpas, cada una llena de historias y bellezas; y algunos stands que están por fuera de ellas.

Tras el auspicioso debut, organizadores y artesanos mantienen altas expectativas para el tándem que conforman el feriado del 1 de mayo y el fin de semana, previendo un flujo masivo de visitantes.

Pantallazo de precios en el Costanera Predio Ferial

En cuanto a los precios, como siempre, los hay para todos los bolsillos. Si lo que se busca es una pieza exclusiva y de buen tamaño, por ejemplo, claramente estará dentro de lo más costoso, pero en general son accesibles.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, varios artesanos comentaron que no han hecho subas, puesto que la idea no es solo que el visitante admire los trabajos, sino que se los lleve; y no tener que regresar a casa con los bolsos cargados de artesanías. Algunos apuestan de tal forma que han traído herramientas y materiales para reponer si hace falta, o para trabajar a pedido.

Para tener una idea, hay tablas de madera (picadas, asado) desde $5.000, juegos de 6 platos de asado en cajón a $9000, billeteras de cuero desde $10.000. También se pueden encontrar mates desde $6.000 y cuchillería desde $15.000. Hay ollas de cerámica (negras y color natural) a $30.000, cazuelas a $6.000 y fuentes a $15.000.

Y, por citar algo más de todo el universo de artesanías disponibles, lámparas de hierro desde $54.000, carteras de cuero desde $30.000, banquetas encordadas desde $50.000 y veladores desde $50.000.

Un dato importante es que la mayoría recibe pagos a través de billeteras virtuales.

Mirá algo de lo que podés encontrar

Desde Salta capital trajo Kevin estas piezas de alfarería cerámica, cuyo color se logra una vez cocidas, tirándoles aserrín dentro del horno. Antes de usarlas (especialmente las que se llevarán a horno u hornalla) hay que curarlas, untándolas con grasa de cerdo o manteca, por dentro y por fuera; y llevarlas durante 20 minutos a horno fuerte, dejándolas enfriar allí mismo. Tajín (para cocinar verduras o mantener la comida caliente): $25.000, cazuelas: 6 por $30.000, platos $8.000 y 3 por $20.000, ollas de 3L $35.000, taqueras $22.000, fuentes $15:000 y 20.000.

image alfarería salteña

Esta mesa-tablero de ajedrez se robó las miradas. La confeccionó Javier, de Santa María de Punila, en madera de guayubira, tallada a mano con formón, cubierta con resina epoxi. Tiene un cajón oculto para las piezas, que están talladas respetando los colores de la madera. El precio es de $350.000. Luego tiene otros tableros más pequeños, con maderas combinadas, de $120.000 y $150.000.

image Mesa-tablero de ajedrez con una rodaja de guayubira

Pablo volvió de Buenos Aires a San Juan con sus objetos de herrería artística, que combinan arte y artesanía. El artesano, que expuso en París en la Semana del Arte Contemporáneo, tiene desde Iguanas colgantes grandes a $380.000 hasta percheros de $6.0000. También lámparas entre $54.000 y $120.000, cuadros a $38.000 y 42.000, móviles desde $18.000.

image Herrería artística, de Buenos Aires a San Juan

En vivo, mientras Oscar ordenaba el stand, Rosa trabajaba el cuero. Oriundos de Santa Fe, exhiben accesorios de cuero vacuno, con interior de pecarí (chancho del monte). Hay carteras desde $30.000 a $135.000, cintos desde $23.000 a $26.000, billeteras de dama desde $10.000 y de hombre desde $15.000, entre otras artesanías.

image Accesorios en cuero, desde Santa Fe

En la carpa 2 -con muchos artículos de deco, ropa y perfumes- volvió a tomar cuerpo el stand cordobés que tiene todo tipo de sellos y vinilos, con las imágenes más variadas y de distintos tamaños, de 3 a 20 cm. También hacen a pedido (demora un par de días). Los más pequeños cuestan $4000 o 4 por 12.000. Hay una valijita con el abecedario completo por $33.000. También tienen tintas y almohadillas, el juego, por $7000.

image Un mini universo de sellos, personales, escolares y comerciales

Josefina Lucero es sanjuanina y se luce con sus piezas encordadas en cordón de polipropileno (muy fácil de limpiar). Tiene banquitos que van desde $50.000 los más pequeños, hasta $160.000. También hay lámparas desde $40.000 a $120.000, portarrollos (papel higiénico) a $40.000, veladores a $50.000 y tulipas a $30.000.

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Maderas del Valle, de Cura Brochero, tiene una amplia gama de mates, de formas y tamaños variados. Cuestan desde $6.000 a $15.000. También ofrece tablas desde $7.000 a $9.000, juegos de platos de asado a $30.000, palos de amasar a $6.000 y cucharas a $3.000.

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Discos de arado se transforman en hermosos cuchillos en las manos de dos artesanos de Villa Gesell. Los tienen decorados con asta de ciervo, madera y resina. Cuestan entre $15.000 y $80.000. También tiene unos dispositivos para grillar verduras en la parrilla (les llaman brocheteras, son similares a las de los pescados), a $20.000 y $30.000 según el tamaño; y, del mismo tipo, chinchulineras a $25.000.

image Cuchillería de Villa Gesell

El jujeño Marcelo Santos ha venido varias veces también, y esta vez -además de su bijouterie en alpaca, bronce y cobre- trajo por primera vez sus esculturas en alambre modelado y pintado a mano: aves, caballos, ovejas. Cuestan entre $20.000 (aves) hasta #300.000 (caballo). También se lucen sus máscaras, hechas en olivo tallado y quemado. Cuestan alrededor de $300.000. “Son piezas de colección”, explicó.

image modelado en alambre, la novedad de Jujuy

Información de interés para visitar la Feria Internacional de Artesanías

Días y horarios

Fecha: Del 30 de abril al 10 de mayo.

Horario: Todos los días de 16:00 a 23:00 horas.

Ubicación: Predio Costanera, Chimbas.

Precios de las entradas y beneficios: Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves: gratis; viernes, sábados y domingos: $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años inclusive.

Colectivos

Las líneas 403 y 405 de la Red Tulum extenderán su servicio para facilitar el acceso a la Feria. Será durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes. Irán desde las calles Salta y Centenario hasta la rotonda de Salta y Fernández, ubicada en las inmediaciones del predio.

La ampliación del servicio funcionará en el horario de 18 a 23, cubriendo así la franja de mayor movimiento.