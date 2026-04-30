Diego Peretti fue operado del corazón: le colocaron un stent

El actor Diego Peretti fue sometido a una angioplastia en Buenos Aires por una cardiopatía isquémica. Está recuperándose en su casa tras la intervención.

El reconocido actor Diego Peretti atravesó un momento delicado de salud luego de ser intervenido por un problema cardíaco. El procedimiento, que generó preocupación en el mundo del espectáculo, se realizó con éxito y el artista ya se encuentra en recuperación.

Según se confirmó, el artista de 63 años fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, una práctica habitual en casos de afecciones coronarias. La intervención se llevó a cabo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y estaba programada, lo que llevó tranquilidad a su entorno.

Detalles de la operación de Diego Peretti De acuerdo a lo informado por su entorno laboral, el procedimiento fue ambulatorio y sin complicaciones, por lo que el actor recibió el alta médica en pocas horas. La decisión de intervenir surgió tras estudios que detectaron signos compatibles con una cardiopatía isquémica, una afección que implica el estrechamiento de las arterias coronarias.

La noticia fue difundida inicialmente por la periodista Maru Leone, quien explicó que Peretti acudió a un control de rutina, pero los médicos optaron por profundizar los estudios y finalmente avanzar con la intervención preventiva.

En paralelo, se conoció que las funciones de la obra teatral “El jefe del jefe”, que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza, fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo, priorizando la recuperación del actor.