Diego Peretti fue operado del corazón: le colocaron un stent

El reconocido actor Diego Peretti atravesó un momento delicado de salud luego de ser intervenido por un problema cardíaco. El procedimiento, que generó preocupación en el mundo del espectáculo, se realizó con éxito y el artista ya se encuentra en recuperación.
Según se confirmó, el artista de 63 años fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, una práctica habitual en casos de afecciones coronarias. La intervención se llevó a cabo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y estaba programada, lo que llevó tranquilidad a su entorno.
Detalles de la operación de Diego Peretti
De acuerdo a lo informado por su entorno laboral, el procedimiento fue ambulatorio y sin complicaciones, por lo que el actor recibió el alta médica en pocas horas. La decisión de intervenir surgió tras estudios que detectaron signos compatibles con una cardiopatía isquémica, una afección que implica el estrechamiento de las arterias coronarias.
La noticia fue difundida inicialmente por la periodista Maru Leone, quien explicó que Peretti acudió a un control de rutina, pero los médicos optaron por profundizar los estudios y finalmente avanzar con la intervención preventiva.
En paralelo, se conoció que las funciones de la obra teatral “El jefe del jefe”, que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza, fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo, priorizando la recuperación del actor.
La obra, estrenada el pasado 17 de abril, presenta una historia basada en el humor y la improvisación, donde Peretti interpreta a un empresario que crea un jefe ficticio, generando situaciones inesperadas cuando debe sostener esa mentira ante posibles compradores.
Por estas horas, el foco está puesto en la evolución del actor, quien continuará con controles médicos y reposo en su domicilio, acompañado por su entorno cercano.