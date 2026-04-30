De la resistencia web al cine: el fenómeno de "La Frecuencia Kirlian" aterriza en San Juan

Suspenso y horror de culto con la firma de Cristian Ponce, esta producción nacional se basa en la serie animada que fue furor en Netflix.

La cartelera de cine local recibe esta historia de horror argentina, que nació como serie en la web y luego pasó a Netflix

En la pequeña localidad de Kirlian ocurren cosas extrañas y una radio nocturna recopila eventos sobrenaturales que acechan desde las sombras... Basado en la animación homónima que nació en la web y triunfó en Netflix, "La Frecuencia Kirlian" estrena este jueves 30 de abril en San Juan, presentando relatos cargados de horror y suspenso.

image La frecuencia Kirlian saltó de una serie web al streaming y luego al cine

El salto de las sombras digitales al streaming El camino de esta obra hacia la pantalla grande no fue lineal. Su creador, el realizador Cristian Ponce, recorrió un largo trayecto de "carpetas rebotadas" en concursos oficiales antes de volcarse a las plataformas web. Lo que comenzó como un proyecto experimental en YouTube y Vimeo, apoyado por comunidades de nicho, terminó captando la atención de un programador de Netflix en 2019. Ese salto al streaming transformó una serie de autor en un objeto de culto internacional, validando una premisa que Ponce sostiene con convicción: la radio y el terror comparten un ADN fantasmal, donde la voz del locutor solitario se convierte en un puente hacia lo desconocido.

Una antología de terror con ADN argentino La película que llega ahora a las salas sanjuaninas no es una simple continuación, sino una expansión cinematográfica. Estructurada como una antología de pesadillas, la trama utiliza al enigmático locutor como el cronista de los horrores de un pueblo aislado. Esta figura conecta con una larga tradición de relatos de suspenso que Ponce mamó de referentes como Stephen King y la estética de las viejas trasnoches radiales de Viedma y La Plata.