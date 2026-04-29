    • 29 de abril de 2026 - 14:24

    Cine Club El Invernadero, el espacio sanjuanino que busca darle hogar a los audiovisuales independientes, emergentes y under

    Funciona todos los miércoles y llega con propuestas que no figuran en el circuito comercial de cine. Cómo nace la idea de un espacio para encontrarse con otras creaciones en la pantalla grande.

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    Por Celeste Roco Navea

    “El Cine Club El Invernadero es un poco juntarse a ver películas, charlar y por qué no darle lugar a una especie de nicho todos los miércoles”, comenta Marcos Garcés, el joven que está detrás del proyecto en la misma sala que creó hace un tiempo atrás. Habiendo pasado por la carrera de cine en Córdoba, tiene a mano mucho material propio y ajeno que no forma parte del circuito comercial del cine, y que sin duda merece ser exhibido y compartido.

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    El club como tal inicio el año pasado con un ciclo como prueba piloto. Durante un mes y medio se realizaron distintas proyecciones, siempre apuntando a lo independiente, pero no tuvo continuidad debido a inconvenientes con los tiempos. El trabajo y otros proyectos ganaron más terreno, pero siempre quedó en la cabeza de Marcos retomar la iniciativa que apela a su costado cinéfilo, el cual desarrolló profesionalmente.

    Fue así que este año decidió retomar el club y apuntar a un encuentro cortando la semana, siendo una propuesta más que ideal para quienes buscan hacer algo distinto y a bajo costo. “Vamos variando la cartelera, se proyectan películas independientes, algunas mías, a veces cortos. Tiene entrada a la gorra y hay una cantidad también para compartir luego”, detalla.

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    Y continua: “Al ser un espacio chico, tiene algo de intimidad, lo que hace que sea imposible no encontrarse con la gente. Son necesarios los espacios de encuentro, sobre todo hoy que todo está atravesado por la virtualidad”.

    De esta manera el Cine Club El Invernadero busca ser una alternativa original y auténtica en el universo audiovisual de San Juan, ya que la premisa principal es exhibir material que forme parte del universo under, muchas veces difícil de conseguir. “Alentamos a que la gente vea algo distinto”, destaca Marcos. En ese sentido, en el pasado se han proyectado propuestas de él, cortos realizados en San Juan como otros filmados en otros espacios, pero producidos por realizadores sanjuaninos.

    Cómo ser parte del Cine Club El Invernadero

    Las citas son todos los miércoles a partir de las 21:30 horas con entrada a la gorra, es decir, a voluntad de cada espectador. Debido a la capacidad del espacio, la cual es limitada, se requiere realizar reserva previa al asistir, contactándose al número 2644738104.

    Cada semana en las redes sociales de @elinvernadero.teatro se comparten las propuestas que se estarán exhibiendo. Además, el espacio cuenta con cantina equipada con alimentos y bebidas para antes y después de la proyección.

    Este miércoles 29 de abril se estará proyectando “Wrong Cops”, una película de Quentin Dupieux, director de cine y músico francés. Es un film de comedia donde varios policías equivocados tratan de deshacerse del cuerpo de un hombre al que uno de ellos le disparó accidentalmente.

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