Poder y traición: Prime Video lanzó el tráiler de la nueva temporada de Barrabrava

Ascenso, traición y guerra entre hermanos, la exitosa serie regresará a las pantallas el 22 de mayo, con una segunda entrega.

Prime Video estrenará la secuela de Barrabrava en mayo, tres años después de la primera entrega.

Prime Video sacudió las redes sociales al lanzar el tráiler oficial de la segunda temporada de su aclamada serie original, Barrabrava. El esperado regreso de este crudo drama futbolístico y familiar está programado para el próximo 22 de mayo, casi tres años después de la primera entrega.

Los hermanos sean unidos… La ficción liderada por Jesús Braceras regresa para sumergirnos nuevamente en las turbias aguas del Club Atlético Libertad del Puerto. Lo que comenzó como una historia de lealtad fraternal entre "El Polaco" (Matías Mayer) y César (Gastón Pauls) -hermanos y piezas clave en la operación de la barrabrava del Club- se transforma ahora en una guerra abierta. En esta etapa, el ascenso de El Polaco a la cima de la organización radical desatará un enfrentamiento fratricida donde el poder y la ambición no conocen límites.

Más allá de la violencia inherente al entorno de las hinchadas radicales, Barrabrava se consolida como un estudio profundo sobre la lujuria, el amor y los lazos familiares rotos. La dirección de Braceras, junto a Gabriel Nicoli, asegura una narrativa tensa que busca superar la intensidad de los capítulos anteriores.

Elenco de figuras para la serie El elenco de esta temporada mantiene un nivel estelar, sumando nombres de la talla de Gustavo Garzón, Pablo Alarcón, Cande Molfese, Liz Solari, Mónica Gonzaga y Miguel Ángel Rodríguez.

Además, la serie continúa apostando por una estética urbana auténtica con la participación de figuras de la escena musical como Neo Pistea, Frijo y el reconocido Ciro Martínez.