    • 28 de abril de 2026 - 19:08

    ¡Se acabó la espera!: Envidiosa estrena mañana su última temporada en Netflix

    Vicky enfrenta su destino en los últimos capítulos de la exitosa producción nacional. Conocé los horarios y detalles del desenlace.

    Envidiosa: Netflix hará madrugar a los argentinos para maratonear el final

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó para los seguidores de la comedia argentina más vibrante de los últimos años: el miércoles 29 de abril estrenará la cuarta temporada de Envidiosa en la plataforma Netflix. Se trata de la última entrega, donde el público que siguió las tres anteriores podrá saber qué pasará con Vicky y su entorno.

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    Envidiosa: La encrucijada final

    En esta entrega final, Vicky (Griselda Siciliani) se sumerge en las aguas turbulentas de la vida adulta con un desafío que pondrá a prueba cada sesión de terapia acumulada. Tras decidir dar el gran paso de convivir con Matías (Esteban Lamothe), la realidad le golpea la puerta de la manera más imprevista: la llegada de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja. Vicky pasará de lidiar con sus propios caprichos a enfrentar una maternidad "de rebote" que la obligará a interactuar con Nora (Julieta Cardinali), la madre del niño, generando una tensión constante en su nuevo hogar.

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    Vicky, Matías y un nuevo desafío para el tramo final de la serie

    Vicky, Matías y un nuevo desafío para el tramo final de la serie

    Pero el caos familiar no es el único frente abierto. Justo cuando intenta estabilizar su brújula emocional, reaparece Nicolás (Benjamín Vicuña), un antiguo y carismático amor que vuelve con una propuesta profesional irresistible. Este regreso no solo amenaza su relación actual, sino que sacude los cimientos de la seguridad que tanto le costó construir.

    Entre el humor ácido que caracteriza a la serie y momentos de profunda honestidad, Vicky deberá decidir si finalmente puede dejar atrás la envidia y la comparación constante para abrazar su propia realidad, por más imperfecta que sea.

    ¿Logrará Vicky encontrar la paz o el pasado será más fuerte? La respuesta llega este miércoles de madrugada en un final que promete no dejar a nadie indiferente.

    Netflix de madrugada

    Eso sí, los fanáticos que están al pie del cañón, listos para ser de los primeros que le ponen el ojo (y al alma) al cierre de la atrapante historia, deberán madrugar, puesto que será a las 4:00 de la madrugada -hora argentina- cuando estarán disponibles los diez episodios finales para maratonear sin descanso.

    Mirá el tráiler de la última temporada de la serie

    Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

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