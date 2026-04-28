Teatro en Sala TES: "Leven anclas" llega a revivir los sueños de los sanjuaninos

Se trata de una comedia familiar de La casa de arriba Teatro, de Mendoza, que tendrá una única función en la provincia.

Teatro para pensar y volver a soñar es lo que propone el elenco La casa de arriba.

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El prestigioso elenco mendocino "La casa de arriba Teatro" llegará a San Juan para presentar su obra "Leven anclas”. Se trata de una entrañable comedia para toda la familia, que pone el foco en esos deseos y sueños que tantas veces el ritmo frenético de la vida moderna se lleva por delante.

Bajo la dirección de Máximo Bucci y con los protagónicos de Bucci y Florencia Soto, la historia que tomará cuerpo en la Sala TES sigue a Abelardo, un hombre atrapado en la inercia del apuro, quien a través de un viaje onírico redescubre sus sueños de infancia.

“La temática es sobre un adulto que está desbordado, que está a las corridas y se olvida de sus sueños y de su niño interior. Buscamos interpelar al adulto para que se detenga un poco, para que se enfoque en sus sueños. Y también para que no corte los sueños de la niñez, sino que los potencie”, explicó a DIARIO DE CUYO Bucci, autor de la propuesta, llena de guiños muy divertidos, que la convierten -aseguró- en una pieza para todas las edades. “Está pensada para que no sea solo para un público, sino que toda la familia la pase bien”, marcó.

Desde la experiencia personal Bucci, autor del libro, se autodefine como una persona que se enfoca mucho en sus propios deseos, sueños y objetivos; y está convencido de que también se debe disfrutar del camino, del viaje, del proceso para alcanzarlos; que no siempre es tan claro ni tan simple como uno quisiera. A partir de allí es que nació esta propuesta. “Quería transmitirles eso a las personas, a los adultos que se han quedado aletargados, como trabados en algo, que se olvidaron de perseguir sus sueños… Tocarles un poco el corazón para transmitirles que nunca es tarde para perseguir los sueños; y que, mucho menos aún, debemos decirle a un niño que no podrá alcanzarlos o que lo que está soñando es imposible”, expresó vehemente.

leven "Leven anclas" desembarcará en Sala TES El teatro como puente Para Bucci, el arte en general, y en este caso el teatro, brinda siempre la posibilidad de tocar temas profundos y de sensibilizar. “De manera muy directa en algunas ocasiones, de manera metafórica en otras, el teatro es capaz de reflejar la realidad de lo que sucede y de llamar a la gente a que tome conciencia del mundo que la rodea, o de su propio mundo interior”, declaró el autor, director y actor, quien aseguró que “vive, respira y piensa teatro”.