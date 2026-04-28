A través del teatro, San Juan reflexionará sobre violencia y abuso infantil

Minerva Producciones presentará en mayo dos propuestas de teatro pedagógico en el Cine Teatro Municipal de Capital . A través de "Médico a palos" y "El viejo de la bolsa" , el ritual teatral se convierte en un dispositivo interdisciplinario donde el arte y la educación convergen para abordar problemáticas sociales urgentes, como violencia y abuso .

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Detrás de Minerva está Flavia Domínguez, Licenciada en Gestión y Producción Teatral y alma mater de la productora, quien define esta labor con convicción personal: "Mi rol en la sociedad como gestora cultural y hacedora teatral es aportar desde donde yo sé. El arte no solo es para entretener, también es para aportar a la comunidad, conscientes de que a la sociedad la construimos entre todos ", señaló a DIARIO DE CUYO.

Esta metodología, explicó, permite lo que los especialistas denominan el "desmontaje teatral" . No se trata solo de asistir a una función, sino de vivir una experiencia emocional, el teatro; pero que luego se procesa intelectualmente. "Estamos viendo en vivo, sintiendo emocionalmente las situaciones, tomando dimensión y conciencia; eso lo permite el arte", dijo Flavia. Para ella, el objetivo es generar una formación de público donde los jóvenes aprendan los códigos del teatro —el silencio, el aplauso, la expectativa— mientras desarrollan un pensamiento crítico sobre su propia realidad.

"Abordar estas temáticas desde el teatro no es minimizarlas, al contrario, es poner las cartas sobre la mesa", enfatizó la directora acerca de este tipo de propuestas, con las que ya ha trabajado; que tiene aval ministerial en trámite, dada su relevancia para los gabinetes escolares.

Abordar estas temáticas desde el teatro no es minimizarlas, al contrario, es poner las cartas sobre la mesa Abordar estas temáticas desde el teatro no es minimizarlas, al contrario, es poner las cartas sobre la mesa

Así las cosas, al término de cada obra, un equipo de especialistas guiará el conversatorio con los presentes, acerca de las temáticas expuestas en el escenario. El mismo está integrado por:

Lic. Natalia Arévalo. Licenciada en Psicología, con formación en neuropsicología, terapia cognitivo-conductual y enfoque sistémico. Mirada integral del bienestar emocional y vincular, acompañando a niños, niñas y adolescentes.

Licenciada en Psicología, con formación en neuropsicología, terapia cognitivo-conductual y enfoque sistémico. Mirada integral del bienestar emocional y vincular, acompañando a niños, niñas y adolescentes. Víctor Emmanuel Gómez Camaya. Técnico en Investigación Criminal, Especializado en Ciberdelitos contra las infancias , consultor en ciberseguridad y análisis forense en entornos digitales.

Técnico en Investigación Criminal, Especializado en Ciberdelitos contra las infancias , consultor en ciberseguridad y análisis forense en entornos digitales. Flavia Domínguez: Licenciada en Gestión y Producción Teatral. Diplomada en Dramaterapia. Creadora y directora de Minerva SJ., actriz y coach especializada en la dirección de proyectos artísticos interdisciplinarios y formación profesional.

"Médico a Palos": El valor de la palabra frente a la violencia

La primera propuesta, "Médico a Palos", es una adaptación de la comedia clásica de Molière (versión de Fernández de Moratín) que utiliza el humor y el enredo para poner sobre la mesa temas como las dinámicas de violencia naturalizadas y la responsabilidad colectiva. Aunque fue escrita en 1650, Minerva SJ la actualiza para interpelar a los adolescentes de hoy.

"Trabajamos con el elenco EATA (Escuela Argentina de Teatro Antropolótico) y está dirigido a adolescentes a partir de los 12 años", señaló Domínguez. El proyecto está diseñado para que se interrelacionen cuatro asignaturas clave: Historia, Literatura, Teatro y Adolescencia. Tras la función, se inicia el conversatorio para analizar cómo la violencia puede propagarse incluso a través de dispositivos tecnológicos y redes sociales.

Función: jueves 14 de mayo a las 10:00 h y 2 de septiembre a las 15 h

Lugar: Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

Destinatarios: estudiantes de nivel secundario y público general

Entradas: $15.000 (disponibles en Eventurex.com.ar y boletería)

Ficha Técnica: Dirección de Flavia Domínguez. Elenco E.A.T.A.: Mayra Palma, Valentina Chavez, Florencia de la Fuente, Renato Lopez, Juan Bueno, Matias Uliarte, Fernando Balmaceda, Dardo Quiroga

Dirección de Flavia Domínguez. Elenco E.A.T.A.: Mayra Palma, Valentina Chavez, Florencia de la Fuente, Renato Lopez, Juan Bueno, Matias Uliarte, Fernando Balmaceda, Dardo Quiroga Datos del Conversatorio - Temáticas: la violencia y el valor de la palabra (construcción vs. destrucción del otro)

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"El Viejo de la bolsa": Romper el silencio sobre el abuso infantil

La segunda propuesta, "El viejo de la bolsa", es una obra de teatro breve basada en un relato de una ex supervisora de educación. Esta pieza toca una de las fibras más sensibles de la sociedad: "habla sobre el abuso detectado en ámbitos escolares, porque el docente es muchas veces quien primero detecta estas situaciones al estar en contacto con el cuerpo y la realidad del alumno", sostuvo Domínguez.

La obra busca desarticular los mecanismos culturales del miedo y el silencio. Es un llamado a la acción para quienes cumplen roles de formación, desde profesores de grado hasta entrenadores deportivos.

Función: 15 de mayo a las 10:00 h y 15:00 h

Lugar: Cine Teatro Municipal de Capital

Destinatarios: Docentes de todos los niveles, terapeutas, formadores deportivos, equipos de orientación escolar, mediadores judiciales y abogados. Público en general

Entradas: $10.000 (disponibles en Eventurex.com.ar y boletería)

Ficha Técnica: Actriz: Verónica Gómez. Dirección: Flavia Domínguez. Coautoras: Analia Bernardello y Flavia Dominguez. Asistencia: Mariana Gómez

Actriz: Verónica Gómez. Dirección: Flavia Domínguez. Coautoras: Analia Bernardello y Flavia Dominguez. Asistencia: Mariana Gómez Datos del Conversatorio - Temáticas: detección temprana, prevención y acompañamiento frente a la vulneración de derechos. Análisis del marco legal y el impacto neuropsicológico

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Una Experiencia de Alcance Provincial

El compromiso de Minerva SJ trasciende la capital sanjuanina. Para las funciones de mayo y septiembre, departamentos alejados como Jáchal ya están organizando la movilización de sus alumnos. "El teatro no es solo la obra, es el ritual del encuentro", marcó Flavia Domínguez, convencida de que, además de un espacio de esparcimiento, el teatro puede ser un lugar de contención y formación ciudadana.

Para reservas de grupos escolares o mayor información, los interesados pueden contactarse a los números 2645041696 o 2646216157, o a través de la cuenta de Instagram @minervaproductora.