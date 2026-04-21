    • 21 de abril de 2026 - 21:42

    Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe se enamoran en la montaña

    La versión teatral de "Secreto en la montaña", producida por Adrián Suar, correrá el telón el 7 de mayo en el porteño Multiteatro.

    Producida por Adrián Suar, la pieza teatral habla de un amor prohibido en los años 60.&nbsp;

    Producida por Adrián Suar, la pieza teatral habla de un amor prohibido en los años '60. 

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    El próximo 7 de mayo estrenará en Buenos Aires la esperada adaptación teatral de Secreto en la montaña. La obra, que llegará a la calle Corrientes, estará protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, quienes encarnarán a los icónicos vaqueros en una puesta dirigida por el prestigioso Javier Daulte en el Multiteatro.

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    Con la adaptación de Marcos Carnevale, la pieza sitúa al espectador en el interior profundo de Estados Unidos; y sigue la historia de Jack y Ennis, dos hombres de campo entre quienes surge un amor inesperado, que desafía todas las convenciones de la época.

    "Uno no se enamora de quien quiere. Se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta doloroso", expresó Daulte sobre el motor dramático de la obra.

    El elenco se completa con las destacadas actuaciones de Laura Paredes y Roberto Castro, quienes brindan el soporte necesario para retratar un entorno social que condena lo genuino. La producción, encabezada por Adrián Suar junto a Joaquín y Bautista Laviaguerre, apuesta por una puesta visualmente potente que resalta el contraste entre la inmensidad del paisaje y la opresión de los mandatos familiares que los protagonistas intentan cumplir tras descender de la montaña.

    La expectativa por ver a Vicuña y Lamothe en estos roles es total, prometiendo una intensidad escénica excepcional.

    La obra producida por Adrián Suar

    Secreto en la Montaña sigue la historia de Jack Twist (Benjamín Vicuña) y Ennis del Mar (Esteban Lamothe), dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

    Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras. La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, l as convenciones y el propio miedo.

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    El afiche promocional, con Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña

    El afiche promocional, con Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña

    La musa inspiradora

    La película Secreto en la montaña (Brokeback Mountain), estrenada en 2005 estuvo protagonizada por Jake Gyllenhaal (Jack Twist) y Heath Ledger (Ennis del Mar).

    Dirigida por Ang Lee, está basada en el cuento homónimo de Annie Proulx. Es un drama romántico que narra la compleja relación entre dos vaqueros a lo largo de dos décadas.

    Ganó 3 Premios Oscar (Mejor Dirección, Guion Adaptado y Banda Sonora) y estuvo nominada a otros 5, aunque perdió el de Mejor Película frente a Crash.

    Con un presupuesto de 14 millones de dólares, recaudó más de 178 millones en todo el mundo y cosechó elogios de la crítica por las actuaciones de Ledger (fallecido en 2008) y Gyllenhaal.

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    Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, en la versión cinematográfica de 2005

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