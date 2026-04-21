    • 21 de abril de 2026 - 17:43

    Las Pastillas del Abuelo regresan a San Juan: este miércoles inicia la venta de entradas

    La banda de Pity Fernández tocará en el Gimnasio Ambrosini en agosto. Hay descuento en la compra de los primeros 200 tickets.

    Las Pastillas del Abuelo, con Pity Fernández a la cabeza, se reencontrará con sus fans locales en agosto.&nbsp;

    Las Pastillas del Abuelo, con Pity Fernández a la cabeza, se reencontrará con sus fans locales en agosto. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El miércoles 22 de abril comenzará oficialmente la venta de entradas para el esperado show que Las Pastillas del Abuelo brindará en San Juan durante el mes de agosto. La banda de Caballito, liderada por Pity Fernández retornará a la provincia con sus hits y adelantos de su próximo disco, como Excusa y Una contra otra.

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    La cita con el rock nacional está programada para el viernes 14 de agosto a las 21:00 h en el Gimnasio Ambrosini, ubicado en el Complejo El Palomar (Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo). Este concierto forma parte de la Gira NOA, un recorrido que llevará a la agrupación también por las provincias de La Rioja y Catamarca los días 15 y 16 del mismo mes.

    Con una trayectoria consolidada y un repertorio que fusiona el rock con murga y sonidos rioplatenses, "Las Pastillas" prometen una noche cargada de clásicos y la energía característica que Pity imprime en cada presentación.

    Las Pastillas del Abuelo: entradas

    Para los fanáticos de Las Pastillas del Abuelo, la organización dispuso un cupo promocional de lanzamiento. Las primeras 200 entradas se podrán adquirir exclusivamente de forma online a través de la plataforma Passline a un valor de $50.000.

    Una vez agotado ese cupo inicial, los tickets físicos para asistir al Complejo El Palomar estarán disponibles en el local Cultura Under a un precio de $60.000. Como beneficio adicional para los clientes del Banco Galicia, se confirmó que las entradas podrán financiarse en hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa de dicha entidad.

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