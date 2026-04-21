Jésica Cirio, feliz por su embarazo junto a Nicolás Trombino: "Este niño llega para sanar"

En una etapa de introspección en la que se refugió en sus seres queridos, Jésica Cirio anunció su embarazo en la dulce espera de su segundo hijo. La conductora, de 41 años, compartió detalles íntimos sobre cómo vivió el momento del descubrimiento y las emociones que la atraviesan, tras su alejamiento del ojo público y en su nueva relación con Nicolás Trombino (43), empresario del rubro de los supermercados mayoristas.

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—No, no fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien. No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años.

—¿Cómo estás transitando el embarazo? ¿Hay náuseas, malestares?

—No, esa etapa ya pasó. En realidad, me di cuenta porque empecé a sentirme muy mal, con muchas náuseas y malestares, sobre todo para dormir. Hace un mes, esos síntomas me llevaron a realizarme un estudio y ahí confirmé el embarazo. Ahora me siento bien, pero el principio fue difícil. Llamé a mi obstetra de confianza y comenzamos con las ecografías y los estudios mensuales o semanales habituales. Estoy feliz y siguiendo todos los controles correspondientes. Es maravilloso lo que nos está ocurriendo.

—¿Cuál fue la reacción de tu pareja?

—Nunca publiqué fotos con él ni asistimos juntos a eventos públicos, ya que él prefiere mantener un perfil bajo, pero Nicky está feliz. Aunque llevamos menos de un año juntos y aún no convivimos, para ambos fue una noticia hermosa. Nos iremos adaptando de a poco a esta nueva etapa. Él ya es papá de un hijo de 21 años. Yo también le conté hoy a Chloe, así que estamos muy felices. Yiene cuarenta y tres años, como se dice; me quieren hacer pasar por vieja, pero no es así.

—¿Cómo recibió la noticia Chloe?

—Chloe está feliz; quería una hermana. Hace apenas dos horas se enteró, así que estamos en pleno proceso de asimilación. Esta etapa me encuentra muy dedicada a ella y ahora también me enfocaré en disfrutar el embarazo, entrenar y continuar con las actividades que me gustan, desde un lugar más maduro.

—Este es un momento muy distinto a la primera vez que fuiste mamá. ¿Cómo te encuentra este embarazo como mujer?

—Es una edad totalmente diferente. El mes pasado, cuando peor me sentí, noté el cansancio y pensé que a esta edad todo es más exigente. Ahora recuperé mi rutina: entreno, camino, juego al pádel, me cuido y me siento bien. No es lo mismo que cuando fui mamá de Chloe, a los 32, pero igualmente es una experiencia hermosa. Por ahora no tengo casi panza, pero imagino que cuando crezca, Chloe también la vivirá de otra manera.

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—¿Ya tienen nombre?

—No, todavía no decidimos el nombre. Todo sucedió muy rápido, fue reciente y no tuvimos tiempo de pensar demasiado en eso. Yo deseaba una nena, pero me daba igual mientras el embarazo fuera saludable y pudiéramos disfrutarlo. Me sorprendió enterarme de que era un varón, así que ahora estoy contenta por vivir algo nuevo, ya que con una nena tengo experiencia. Ahora me toca descubrir cómo es esta etapa con un hijo varón, con dos hijos en total, y eso me alegra.

—¿Cómo cambió tu rutina?

—¡No paro! Entreno todos los días de lunes a viernes, hago yoga una vez por semana y ahora sumaré otra clase. Juego al pádel una vez por semana y camino cuarenta o cincuenta minutos diarios. Largué boxeo este año, pero sigo con el resto de las actividades.

—¿Tenés ganas de volver a la televisión?

—Ya decidí que no. Por eso no expongo mi vida privada ni mi relación. Fueron años difíciles de mucho dolor y aprendizaje, y ahora prefiero disfrutar de mi familia y acompañar el crecimiento de mi hija desde otro lugar. Trabajo desde los 11 años y estuve en los medios desde entonces, pero hace dos años, o un año y medio, me alejé para sanar y proteger a mi familia y este vínculo nuevo. Aún no convivimos, pero vamos paso a paso, fortaleciendo la relación con la llegada de este hijo.

"Si hoy me encuentro bien es porque supe protegerme, refugiarme en mi hija, en el acompañamiento de mis terapeutas y enfocarme en mi bienestar", expresó la conductora

—¿Cómo es tu vida hoy en medio de esta gran noticia y de todo lo que viviste?

—Por ahora disfruto de este momento. Me hizo bien vivir esta etapa de manera reservada. Si hoy me encuentro bien es porque supe protegerme, refugiarme en mi hija, en el acompañamiento de mis terapeutas y enfocarme en mi bienestar. Actualmente trabajo en la empresa de un amigo, pero fuera de los medios. No descarto regresar en el futuro, pero hoy estoy en equilibrio y así quiero continuar.

—¿Qué expectativas tenés para esta vida que llega a vos?

—Las mejores. Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece.