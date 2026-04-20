El libro argentino en 2025: récord de títulos con tiradas en retroceso

De cara a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, la Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó las conclusiones de su informe 2025 sobre la producción editorial nacional, revelando un escenario de contrastes profundos, donde, por ejemplo, Buenos Aires concentra el 74% de la producción total de libros.
Según los datos del registro ISBN, el sector alcanzó un pico histórico de 36.942 títulos publicados, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al año anterior. Sin embargo, la cantidad total de ejemplares producidos se desplomó un 34%. Esta caída drástica se debe principalmente -consignaron- al retiro del Estado en las compras institucionales, que pasaron de representar casi un tercio de la producción a apenas el 5%.
Como resultado, las editoriales —especialmente las PYMES— están apostando a tiradas cada vez más pequeñas, muchas veces menores a los 600 ejemplares, lo que complica la distribución federal en las 1.500 librerías del país.
Los libros que celebran
Dentro de este panorama, hay tres puntos favorables. Por un lado, la literatura infanto-juvenil, que lidera el mercado comercial con el 28% de las obras, consolidándose como el motor de las librerías.
Por otro lado, el soporte papel, que reafirmó su vigencia, representando el 78% de las publicaciones comerciales y ganando terreno frente al formato digital, que parece haber alcanzado un techo de estabilidad.
Finalmente, el auge de la autoedición, creció un 58% desde 2016 y que ya representa más de 6.000 títulos anuales.
El informe resaltó que, con sus cales y arenas, el sector editorial argentino demostró una notable capacidad de resiliencia creativa, aunque operando con volúmenes de impresión que obligan a repensar el modelo de negocio para los próximos años.
Las conclusiones
Aquí tienes los puntos principales del Informe de producción del libro argentino 2025, detallados uno debajo de otro:
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Aumento en la cantidad de títulos publicados: Se registró un total de 36.942 publicaciones, lo que representa un crecimiento del 17% respecto a 2024, alcanzando un récord histórico en variedad de obras.
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Caída drástica en la cantidad de ejemplares: A pesar de haber más títulos, la tirada total bajó un 34% (de 52,6 millones a 34,6 millones). Esto se explica por la casi desaparición de las compras estatales, que cayeron del 29% al 5% del mercado.
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Resurgimiento del soporte papel: El formato físico recuperó terreno y representó el 78% de las publicaciones del sector comercial. El 86% de estos libros se imprimen dentro de Argentina, mayoritariamente en encuadernación rústica.
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Liderazgo de los libros infanto-juveniles: Esta temática es la más importante del sector comercial, representando el 28% de las obras. Además, es el segmento con las tiradas más altas, promediando los 3.000 ejemplares por título.
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Explosión de la autoedición: Los autores que publican por su cuenta alcanzaron un pico histórico de 6.078 publicaciones, lo que significa un crecimiento del 58% desde el año 2016.
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Crisis de tiradas en las PYMES: Aunque las pequeñas y medianas empresas editan el 74% de los nuevos títulos, sus tiradas se redujeron a la mitad en la última década. Muchas publican menos de 600 ejemplares, lo que dificulta su llegada a las 1.500 librerías del país.
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Estabilización del formato digital: Los libros electrónicos se mantienen estables en un 25% del total de registros, mientras que el formato de audiolibro sigue siendo marginal, con apenas 27 títulos registrados.
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Predominio de traducciones del inglés y japonés: El 66% de las traducciones provienen del inglés. Sin embargo, el japonés se consolidó por tercer año consecutivo entre los idiomas más traducidos (5%), impulsado por el interés en el manga y la cultura nipona.
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Concentración geográfica en Buenos Aires: La producción editorial sigue centralizada, ya que la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires concentran el 74% de los registros totales del país.