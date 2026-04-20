El libro argentino en 2025: récord de títulos con tiradas en retroceso

De cara a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, la Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó las conclusiones de su informe 2025 sobre la producción editorial nacional, revelando un escenario de contrastes profundos, donde, por ejemplo, Buenos Aires concentra el 74% de la producción total de libros.

Según los datos del registro ISBN, el sector alcanzó un pico histórico de 36.942 títulos publicados , lo que representa un crecimiento del 17% respecto al año anterior. Sin embargo, la cantidad total de ejemplares producidos se desplomó un 34%. Esta caída drástica se debe principalmente -consignaron- al retiro del Estado en las compras institucionales , que pasaron de representar casi un tercio de la producción a apenas el 5%.

Como resultado, las editoriales —especialmente las PYMES— están apostando a tiradas cada vez más pequeñas , muchas veces menores a los 600 ejemplares, lo que complica la distribución federal en las 1.500 librerías del país.

Dentro de este panorama, hay tres puntos favorables. Por un lado, la literatura infanto-juvenil , que lidera el mercado comercial con el 28% de las obras, consolidándose como el motor de las librerías.

Por otro lado, el soporte papel, que reafirmó su vigencia, representando el 78% de las publicaciones comerciales y ganando terreno frente al formato digital, que parece haber alcanzado un techo de estabilidad.

Finalmente, el auge de la autoedición, creció un 58% desde 2016 y que ya representa más de 6.000 títulos anuales.

El informe resaltó que, con sus cales y arenas, el sector editorial argentino demostró una notable capacidad de resiliencia creativa, aunque operando con volúmenes de impresión que obligan a repensar el modelo de negocio para los próximos años.

Las conclusiones

Aquí tienes los puntos principales del Informe de producción del libro argentino 2025, detallados uno debajo de otro: