Los conmovedores mensajes de los famosos para despedir a Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años en Buenos Aires, confirmada por el productor Carlos Rottemberg, provocó este lunes una inmediata reacción en el mundo del espectáculo.
Referentes del espectáculo y del ámbito artístico expresaron su dolor y destacaron su trayectoria.
La muerte de Luis Brandoni a los 86 años en Buenos Aires, confirmada por el productor Carlos Rottemberg, provocó este lunes una inmediata reacción en el mundo del espectáculo.
De hecho, actores, directores y organizaciones culturales utilizaron las redes sociales para despedirlo, recordar su trayectoria y destacar su influencia en el cine, el teatro y la televisión argentina.