    • 20 de abril de 2026 - 12:26

    Los conmovedores mensajes de los famosos para despedir a Luis Brandoni

    Referentes del espectáculo y del ámbito artístico expresaron su dolor y destacaron su trayectoria.

    Luis Brandoni y Ricardo Darín.

    Luis Brandoni y Ricardo Darín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Luis Brandoni a los 86 años en Buenos Aires, confirmada por el productor Carlos Rottemberg, provocó este lunes una inmediata reacción en el mundo del espectáculo.

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    De hecho, actores, directores y organizaciones culturales utilizaron las redes sociales para despedirlo, recordar su trayectoria y destacar su influencia en el cine, el teatro y la televisión argentina.

    Mensajes de despedida que reflejan el impacto de su figura

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