Marta Fort debuta como conductora en Blender con "Fort Night Show"

La hija de Ricardo Fort se consolida en el streaming con un formato semanal de actualidad, humor e invitados.

Marta Fort, una de los hijos del recordado Ricardo Fort, se abre paso en los medios

Marta Fort, hija del recordado empresario Ricardo Fort, debutará como conductora de su propio programa en el canal de streaming Blender. Tras su participación durante la cobertura del Mundial, la joven se consolida como una de las figuras estelares de la plataforma con la conducción de "Fort Night Show".

El nuevo ciclo audiovisual se emitirá todos los miércoles a las 21:30 h a través del canal oficial de YouTube (@EstoEsBlender), con fecha de estreno programada para el próximo 26 de agosto. La propuesta contará con un set exclusivo diseñado especialmente para ella, marcando un paso firme en la expansión de la grilla del canal y reforzando su estrategia editorial centrada en el entretenimiento.

Marta Fort debutará en la conducción este mes Fiel al estilo distintivo de la plataforma, "Fort Night Show" ofrecerá una combinación de actualidad, tendencias de internet, chismes, entrevistas y la visita de diversos invitados en un formato flexible, dinámico y pensado para su resonancia en redes sociales. Cada emisión buscará capturar la conversación semanal mediante el análisis de los hechos más relevantes, la revisión de videoclips virales y la generación de situaciones imprevistas en vivo.

Con esta apuesta, Blender consolida la presencia de Marta Fort en el ecosistema digital, aprovechando su gran visibilidad e impronta para construir un espacio semanal con una mirada irónica, fresca y cercana a las nuevas audiencias del streaming.

En el nombre del padre: el recuerdo de Ricardo Fort Esta semana, Martita visitó Otro Día Perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini, generó una fuerte repercusión en los medios al reflexionar sobre el recuerdo de su padre, Ricardo Fort, y los motivos que la impulsan a construir su propia carrera en el espectáculo.