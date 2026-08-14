La Fiesta del Molino Viejo tiene nueva fecha tras la suspensión por la tragedia aérea de Valle Fértil

El evento que tradicionalmente se realiza en Huaco estaba previsto para el 1 de agosto, pero debido a la tragedia que golpeó a San Juan se tomó la decisión de suspenderlo. Desde la Municipalidad de Jáchal confirmaron la nueva fecha.

El tradicional homenaje que Jáchal le realiza a Buenaventura Luna para recordar y poner en valor su legado este año tuvo que ser suspendido. Sucede que la Fiesta del Molino Viejo estaba prevista para el 1° de agosto, pero días antes se dio la tragedia aérea en Valle Fértil, un hecho que generó gran conmoción en la comunidad sanjuanina y que llevó a que varias actividades y eventos se cancelaran o reprogramaran. Finalmente, desde la Municipalidad de Jáchal confirmaron la nueva fecha de una de las festividades más tradicionales del departamento.

En contacto con DIARIO DE CUYO, el titular de Turismo del municipio, Vito Gómez, confirmó que la Fiesta del Molino Viejo se realizará el sábado 5 de septiembre. Por el momento lo que se ha decidido es realizarla con el mismo espíritu con el que estaba previsto. Eso implica que se procurará mantener la misma grilla de artistas. Sin embargo, Gómez aclaró que están trabajando en los detalles y estiman la próxima semana poder estar informando por las vías oficiales del municipio los pormenores del evento.

Cabe recordar que entre los artistas que se iban a estar presentando a principio de agosto en Huaco se encontraba como número principal Los Sacheros, quienes iban a estar acompañados en la grilla por Taku, Los Arrieros Huaqueños, Periferia Folk, Agustín González, El Siete Cincuenta y el Ballet Recuerdos de Mi Tierra. La intención del municipio es sostener la misma propuesta artística, pero resta coordinar con algunas grupalidades en torno a sus disponibilidades.

De esta manera, Jáchal avanza en el evento que busca mantener vivo el legado del creador de La Tropilla de Huachi Pampa, el histórico conjunto radial y musical que marcó una época y abrió el camino a artistas de la talla de Antonio Tormo y Eduardo Falú en la década de 1930. A través de sus versos y composiciones, Luna retrató el paisaje cuyano, las costumbres rurales y la identidad del pueblo argentino, convirtiéndose en una referencia ineludible de la cultura criolla.