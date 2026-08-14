La huella de un maestro en el Museo Franklin Rawson: homenaje a José María Pineda

El Museo Franklin Rawson inaugura hoy viernes un nuevo bloque expositivo: “Proyecto Grabado 2026” , en medio del cual rinde tributo a José María Pineda, pionero de las artes visuales sanjuaninas. La exhibición reunirá un histórico cuerpo de obras que recupera la memoria y la prolífica producción de este maestro autodidacta, docente y gestor cultural.

La concreción de esta muestra representaba una meta de larga data. " Teníamos una deuda con este artista que ha sido una figura fundamental en el desarrollo de las artes visuales de San Juan, José María Pineda, que nació en 1891 y falleció en 1973 . Llevamos años tratando de poder concretarlo y en el último año, sorpresivamente, tuvimos una donación de 85 pequeños tacos de madera,que donaron al museo los nietos de Pineda que no viven en San Juan ", contó a DIARIO DE CUYO Silvina Martínez, curadora de la exposición, en conjunto con el Franklin Rawson.

A partir de esta valiosa donación y del hallazgo de piezas en colecciones particulares, el equipo técnico del museo emprendió un minucioso trabajo de reimpresión. " Muchas obras de las que están expuestas ahora son originales de Pineda, hechas e impresas por él y firmadas por él; pero gran parte son reediciones de sus grabados que hemos hecho con todas estas matrices que han donado al museo. Hemos impreso más de 800 estampas , trabajo que ha demandado varios meses", detalló Martínez sobre el proceso realizado junto a Ariel Aballay y Facundo González.

El recorrido expositivo revela la destreza y la inquietud técnica del artista, quien exploró materiales no convencionales y experimentó con influencias de otras disciplinas. " Lo que sorprende, entre otras cosas, es su espíritu curioso, que lo llevó a interesarse por tantas técnicas y hacer tantos experimentos . En el caso de gran parte de la obra que hay expuesta acá, son grabados en Flexiplas, que es un material que se usaba para los pisos. Son tallados con gubia en Flexiplas y algunas experiencias hacía imprimiendo en papel de arroz", comentó la curadora.

" Otra cosa muy interesante es su amor por las cosas pequeñas, porque la mayoría de estos grabados en Flexiplas, son grabados de pequeño formato y con una técnica muy exquisita , de gran destreza en el manejo de las herramientas. Eso sorprende, porque a pesar de que son bastante antiguos ya, parecen modernos, tienen una particular manera de sintetizar los temas, de resolver los motivos, equilibrando muy bien y muy inteligentemente los contrastes entre blancos y negros. Sus grabados en metal denotan un gran conocimiento del oficio, una gran sutileza en el uso de recursos y una destacada fuerza expresiva ", sumó Martínez.

Asimismo, la curadora valoró el impulso pionero de su generación y su proyección internacional: "A esta disciplina, el grabado, la hicieron potente los tres grandes grabadores de la época, que fueron él, Nello Raffo y Santiago Raffo. Ellos fueron prácticamente los iniciadores del desarrollo del grabado en San Juan. Incluso expusieron tres veces en Chile, que fueron las primeras veces que pintores sanjuaninos expusieron en el exterior".

Más allá de su búsqueda estética, Pineda desempeñó un rol crucial en la institucionalización del arte local. "Además de lo que aportó desde el grabado, que fue enorme, fue un hombre que se dedicó a promover el arte en San Juan y a impulsar la formación artística. Fue cofundador de varios espacios de arte como La Tribu y el Instituto Superior de Arte, integró Refugio e integró las Comisiones Provinciales de Bellas Artes que dieron origen al Museo Franklin Rawson", destacó Martínez.

El nuevo bloque expositivo en el Franklin Rawson

“Proyecto Grabado 2026” correrá el telón hoy 14 de agosto, a las 20:00 hs, con entrada libre y gratuita en la sede del museo. Este tercera edición del proyecto tiene como fin poner en valor, difundir y dar continuidad al desarrollo de la disciplina del grabado desde una perspectiva actual y federal. Las otras exhibiciones que la completan -y que permanecerán abiertas al público hasta noviembre de 2026- son:

Sala 1: Quinquela Martin. Aguafuertes (Curador: Roberto Amigo)

Reúne más de 60 aguafuertes pertenecientes a colecciones privadas del emblemático artista. Abordan el imaginario del puerto, la máquina y el programa afectivo de la vida social de los trabajadores.

Montaje del nuevo bloque expositivo, tercera edición del Proyecto Grabado (Gentileza Museo Franklin Rawson)

Sala 2: Palabrerío furioso (Curador: Juan Pablo Pérez)

Organizada en colaboración con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, despliega un cruce gráfico y poético entre el lenguaje de la calle y la institución. Rinde homenaje a Hilda Paz (1950–2025) e incluye obras de Hugo Vidal -empala(bra)dos- en diálogo con los poemas de Roberto Santoro, rescatados de su último libro No negociable recargado.

Foyer: El pulso del cobre (Curaduría MPBAFR)

Exhibe el trabajo de 17 grabadores contemporáneos sanjuaninos. Desarrollada mediante una alianza con empresas locales, las obras formarás parte de una premiación con adquisición para enriquecer el patrimonio cultural de la provincia. Exponen: Adela Cortínez, Alberto Sánchez Maratta, Ariel Aballay, Beatriz Del Bono, Beatriz García Huertas, Estela Milán, Facundo Gerez, Facundo González, Federico Hueso, Federico Levato, Isabel Fernández, Iván Manrique, Jamile Apara, Martín Páez, Natalia Saffe, Silvina Martínez y Sofía Basañes.