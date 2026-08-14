Así es la letra de "Ya sufrí de amor", lo nuevo de Luck Ra y DesaKTa2, ¿con indirectas para La Joaqui?

Luck Ra y DesaKTa2 volvieron a unir fuerzas para lanzar “Ya sufrí de amor”, una canción que rápidamente comenzó a generar comentarios en las redes sociales. El tema tiene un ritmo de cuarteto bailable, pero también incluye varias frases sobre el desamor que llevaron a los seguidores del cordobés a preguntarse si existe algún mensaje dirigido a La Joaqui , su expareja.

Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: "Ya soy adulto"

Aseguran que Luck Ra ya tiene nuevo amor tras haber dejado a La Joaqui

La canción llegó acompañada por un videoclip en el que los artistas aparecen compartiendo una fiesta entre amigos, en un clima distendido y de celebración. Según informó TN, la colaboración entre Luck Ra y DesaKTa2 estaba planificada desde hacía tiempo, por lo que las interpretaciones sobre una posible indirecta surgieron principalmente a partir del contenido de la canción.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención aparece al comienzo de la canción, donde Luck Ra canta sobre haber dejado atrás el sufrimiento amoroso y adoptar una actitud diferente frente a las relaciones.

La letra plantea una postura de soltería, baile y encuentros sin compromisos, un mensaje que los fanáticos rápidamente relacionaron con la reciente separación del músico y La Joaqui.

El estreno se produce pocas semanas después de que ambos confirmaran el final de una relación que duró dos años y que había tenido una fuerte exposición pública.

La separación de Luck Ra y La Joaqui

La ruptura entre los dos artistas generó repercusión desde el primer momento. La Joaqui contó públicamente algunos detalles de la separación y reconoció que el final de la relación la tomó por sorpresa.

En los últimos días, además, la cantante había pedido que cesaran los mensajes agresivos contra Luck Ra y aseguró que no tenía motivos para hablar mal de quien fue su pareja.

“Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero”, había expresado La Joaqui al referirse a la ruptura.

Por eso, el lanzamiento de “Ya sufrí de amor” volvió a poner la relación entre ambos en el centro de la escena.

Luck Ra y DesaKTa2 ya tienen fecha para presentarla en vivo

El nuevo tema no tardará en llegar a los escenarios. Luck Ra acompañará a DesaKTa2 el próximo miércoles en el Arena de Buenos Aires, donde la canción será interpretada por primera vez en vivo.

Mientras tanto, “Ya sufrí de amor” continúa generando repercusión entre los seguidores de los artistas, especialmente por las interpretaciones que surgieron alrededor de sus frases y el reciente contexto sentimental de Luck Ra.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó que la canción esté dirigida específicamente a La Joaqui, por lo que las supuestas indirectas quedaron en el terreno de las especulaciones de los fanáticos.