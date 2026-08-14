Martín Cirio podría ser Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires: quién presentó el proyecto

Martín Cirio, conocido popularmente como “La Faraona” , podría sumar un particular reconocimiento a su trayectoria. El legislador porteño Federico Mochi presentó un proyecto para declararlo Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura , en reconocimiento a su recorrido como humorista, artista y creador de contenido digital.

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La iniciativa fue presentada el 11 de agosto en la Legislatura porteña y propone distinguir a Gustavo Mariano Martín Frattini, nombre real del influencer, por su trayectoria en la creación de contenidos digitales, la comedia y la producción cultural contemporánea.

En los fundamentos del proyecto, Mochi destaca el impacto que tuvo Cirio en las nuevas formas de entretenimiento y comunicación surgidas a partir de las redes sociales. También resalta que su actividad logró trascender las plataformas digitales y llegar a otros espacios de la cultura y el espectáculo.

Cirio nació el 13 de junio de 1984 en Villa Lugano y se crió en Parque Patricios. Antes de consolidarse como una de las figuras más reconocidas de las redes sociales argentinas, se formó como docente de inglés y comenzó su recorrido público a través de blogs y contenidos vinculados con viajes y distintas culturas.

A partir de 2016 comenzó a desarrollar personajes y contenidos humorísticos que le permitieron construir una importante comunidad en internet. Con el tiempo, trasladó parte de ese trabajo al escenario y realizó espectáculos de stand-up tanto en Argentina como en el exterior.

El proyecto también menciona sus incursiones en la literatura, la música pop y distintos formatos audiovisuales, como parte de una trayectoria que, según el legislador, excede el fenómeno de las redes sociales.

La reacción de Martín Cirio

La propuesta tampoco pasó inadvertida para el propio Cirio. Fiel a su estilo, el influencer reaccionó con humor ante la posibilidad de recibir el reconocimiento.

Según contó, tomó la noticia con ironía y aseguró: “Lo que me enoja es que me hayan propuesto en la Ciudad y no en el país o en América Latina directamente”.

Por ahora, se trata solamente de un proyecto de declaración y deberá avanzar dentro de la Legislatura porteña para que la distinción pueda concretarse.