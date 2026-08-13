    • 13 de agosto de 2026 - 21:46

    Noche de jazz: "JazzParring" le pone swing al sábado por la noche

    Santiago Molina, Marcelo Laspiur y Valentín Cora destilarán un repertorio cargado de clásicos y obras de autores locales.

    El jazz tendrá su espacio el sábado próximo, con JazzParring

    El jazz tendrá su espacio el sábado próximo, con JazzParring

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo sábado 15 de agosto a las 21, JazzParring trío -talentosa agrupación local de jazz- desplegará toda la magia de su repertorio con un espectáculo en vivo. El conjunto propondrá una velada imperdible para los amantes de la buena música, reuniendo lo mejor del género clásico y composiciones de autoría propia.

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    “JazzParring se formó hace 6 o 7 años. Abarcamos una época del jazz, desde mediados de los ’50 en adelante”, dijo a DIARIO DE CUYO Santiago Molina, baterista del combo que completan Valentín Cora en guitarra, Marcelo Laspiur en bajo. El músico sanjuanino destacó la inclusión de temas originales de Cora, a quien describió como “un guitarrista alucinante”, junto a piezas de leyendas como John Coltrane y Miles Davis.

    El baterista manifestó su alegría por subir al escenario con sus compañeros. “Yo encantado porque compartiré con dos músicos que admiro un montón y quiero mucho, así que contento por eso”.

    Jazz, música presente

    El concierto también celebra la vigencia y trayectoria de la escena local sanjuanina. Molina recordó que el género siempre estuvo presente en la provincia desde fines de los '70 y '80 con pioneros como Tito Oliva y Miguel Domeneghini, por citar un par. “Ya en los 2000 empezamos nosotros a tocar y a seguir aportando. Por suerte hay un montón de alternativas y cada vez que pasa el tiempo se van sumando bandas, músicos y proyectos. El estilo está cada vez más firme y creciendo; a través de las jams se ha generado un público”, analizó.

    El show se llevará a cabo en Sala de Estar, un espacio íntimo que promete una atmósfera ideal para la ocasión. “El lugar ofrece algo para picar, para beber; es un lugarcito muy cálido para escuchar música y tomar buen vino o una cervecita”, concluyó el baterista. Las entradas y reservas se adquieren al número 2645052667.

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