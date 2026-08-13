    • 13 de agosto de 2026 - 12:39

    María Becerra hizo un fuerte anuncio junto a su novio J Rei y se quebraron en llanto: "Sufro un montón"

    La cantante habló durante un vivo de Instagram sobre los episodios de ansiedad que atraviesa y destacó el cuidado permanente de su pareja.

    María Becerra y J Rei.

    María Becerra y J Rei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    María Becerra y J Rei volvieron a mostrar una faceta íntima de su relación durante un vivo de Instagram. En medio de una charla distendida, la cantante habló sobre algunos momentos personales que atraviesa y destacó especialmente el acompañamiento que recibe de su pareja.

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    La artista contó que J Rei está atento a sus necesidades y que suele tomar distintas precauciones para ayudarla cuando aparecen episodios de ansiedad o pánico. Según relató, su novio incluso lleva consigo elementos para controlar su estado físico cuando salen juntos.

    El especial cuidado de J Rei

    Durante la transmisión, María explicó que después de una situación de salud que atravesó en el pasado quedaron algunas secuelas emocionales que todavía repercuten en su vida cotidiana.

    La cantante contó que en determinadas ocasiones comienza a sentirse mareada, con náuseas o con la sensación de que le baja la presión, aunque luego identifica que se trata de episodios de ansiedad o pánico.

    En ese contexto, destacó especialmente la actitud de J Rei y la manera en que está pendiente de ella.

    Me salvaste de una manera, sino que siento que lo hacés a diario”, le dijo María durante el vivo.

    La artista reveló además que su pareja suele llevar una mochila con distintos elementos para asistirla si lo necesita. Entre ellos mencionó un tensiómetro y un oxímetro, algo que valoró especialmente porque le permite sentirse más segura cuando están juntos.

    La respuesta de J Rei

    Ante las palabras de María, J Rei respondió con una breve pero contundente declaración que reflejó el compromiso que mantiene con ella.

    Sí, mi amor, siempre va a ser así”, le aseguró.

    El intercambio dejó al descubierto una faceta mucho más íntima de la pareja, que suele mostrarse públicamente en distintos eventos y redes sociales.

    Para María, ese acompañamiento representa tranquilidad y contención en momentos en los que puede sentirse vulnerable. “Es re lindo y me deja tranquila”, expresó la cantante al finalizar el relato.

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