Teatro EXPRES: ocho horas de creación, alrededor de una veintena de artistas y una invitación que desafía la creatividad

Un proceso creativo puede llevar años o incluso meses antes de subirse a las tablas. Sin embargo, de a poco van surgiendo propuestas que buscan una creación más dinámica, jugando con el tiempo y con lo desconocido. Esa es una de las premisas de Teatro EXPRES (Experimental de Prácticas Esporádicas) , la iniciativa de los hermanos Slavutzky que se estará llevando a cabo la primera semana de septiembre.

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Benjamín, actualmente radicado en Madrid, y Giselle, quien reside en Iglesia, decidieron retomar aquella experiencia que desarrollaron en el 2018 para convertirla en un laboratorio autogestionado de creación escénica. A la propuesta se suma la actriz española Encarna Gómez, quien tendrá a su cargo la dirección actoral durante la jornada.

"Es una alegría e incertidumbre muy grande. Con Gise sentimos que Teatro EXPRES había sido nuestro proyecto más ambicioso y siempre nos quedamos con las ganas de volver a hacerlo e ir escalándolo en magnitud", contó Benjamín Slavutzky a DIARIO DE CUYO.

Esta vez, el proyecto regresa desde la autogestión y el circuito OFF (gestión independiente fuera del mercado comercial masivo), un ámbito que, según explicó el artista, les brinda mayor seguridad para retomar la iniciativa.

Lo que se pretenderá durante la jornada es lograr un cruce entre artistas que no hayan creado en conjunto y así ampliar el campo de posibilidades en la producción local. Esto sin dejar de lado el tiempo y las delimitaciones que establece la dinámica, lo que llevará a quienes participen a exponer todo su potencial en lo que respecta a la creación artística.

Ocho horas para crear una obra y una convocatoria abierta a distintas disciplinas

La esencia de Teatro EXPRES está en poner a los artistas frente a un desafío concreto: crear en poco tiempo. De esta manera, el laboratorio propone cruces entre personas que quizás nunca trabajaron juntas y que deberán transformar esa combinación inesperada en una pieza escénica.

La propuesta partirá de tendencias escénicas que los organizadores observan actualmente en Madrid, que serán planteadas como disparadores para explorar cómo pueden adaptarse a la realidad artística sanjuanina. Luego se conformarán los grupos de trabajo y cada uno tendrá ocho horas para crear una obra corta que será presentada durante la jornada frente al público.

"Buscamos pasarla bien y que hagamos una muestra que deje al público sorprendido", resumió Benjamín.

Es importante destacar que el laboratorio no está pensado exclusivamente para integrantes del ambiente teatral local. La convocatoria está dirigida a actores y actrices, directores, dramaturgos, técnicos, músicos, artistas visuales y personas interesadas en la experimentación, las artes escénicas y los procesos creativos.

El cupo previsto es de aproximadamente 20 participantes, con la intención de formar equipos diversos y permitir que el trabajo se desarrolle con comodidad. La expectativa de los organizadores es que el laboratorio también funcione como un espacio de encuentro y descubrimiento dentro del circuito artístico local.

"Nos gustaría que podamos ver cuáles son las preocupaciones e intereses de cada une de les participantes del laboratorio y que podamos hacer una co-creación en un espacio seguro, de apoyo mutuo y con la mayor horizontalidad posible", señaló Slavutzky.

Una mirada desde Madrid llega a San Juan

La participación de Encarna Gómez suma una dimensión internacional a esta edición. La actriz española tendrá un doble protagonismo: será parte de la dirección actoral durante el laboratorio y también encabezará la obra que se presentará al finalizar la jornada: “Intento de pertenecer”.

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Se trata de una pieza breve de Mutable XT, compañía madrileña de la que forma parte Slavutzky. La obra aborda una problemática vinculada a los dolores crónicos no diagnosticados y las dificultades que generan en la vida cotidiana.

De esta manera, la jornada combinará la creación espontánea de los artistas sanjuaninos con una propuesta escénica nacida en Madrid.

Una invitación a mirar el teatro de otra manera

Para los organizadores, la experiencia no termina en quienes participen de la creación. También busca interpelar al público y proponerle una forma diferente de acercarse al teatro. "Nos encantaría que el público que vaya a ver la muestra tenga una experiencia diferente y que amplíe la forma de ver y presenciar el teatro en el circuito OFF de la ciudad", expresó Slavutzky.

Así, Teatro EXPRES propone algo más que una jornada teatral: convertir el escenario en un espacio de experimentación donde artistas desconocidos entre sí puedan encontrarse, crear bajo presión y descubrir qué ocurre cuando el resultado no está escrito de antemano.

Cómo participar de Teatro EXPRES

La inscripción al laboratorio tiene un valor de $35.000 hasta el 23 de agosto. Habrá luego una segunda preventa del 24 al 31 de agosto a $40.000, y una última instancia del 1 al 4 de septiembre, a $50.000, siempre sujeta a disponibilidad de cupos. Por su parte, la entrada para la muestra que se realizará en horas de la noche, desde las 21:30, tendrá un valor de $10.000.

La jornada será el 5 de septiembre y se llevará a cabo en su totalidad en la Cooperativa Teatro de Arte de San Juan (Bernardo O'Higgins 501 este). Quienes deseen participar se pueden inscribir llenando el siguiente formulario: forms.gle/xodCiqY9PYnBXdsq7