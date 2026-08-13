Agenda Cultural de San Juan: un recorrido por los espectáculos y muestras de la jornada

La Quimera. A las 22:30 h en La Dominga (Lateral Oeste de Circunvalación pasando Ignacio de la Roza)
Tributo a Miles Davis. A cargo de Tesla Jazz, con músicos invitados. A las 23:00 h en Terraza 4.20 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)
Omega. A las 23:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.
Simplemente Ale. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada gratuita
CINE
Las vírgenes suicidas. De Sofia Coppola. A las 21:30 h en Enerc Sede Cuyo (25 de Mayo 1670 oeste) Entrada gratis.
TEATRO
El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estévez. A las 21:00 h en Teatro del Bicentenario. Sinopsis: La historia se desarrolla en el vagón de un tren. Coinciden un reconocido escritor y una lectora ferviente de sus libros, cuyos pensamientos íntimos revelan deseos, miedos y contradicciones
Hasta donde topa. Con “El Yarco” - Stand up con Mauri Nozica. A las 22:00 en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas $25.000
Hasta donde topa - El Yarco
Stand Up. Con Cari Moyano. Ladies Night, en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste) Reservas al 2644598006
La isla del tesoro. Comedia Musical, a cargo de Stars. A las 20:30 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entrada $15.000
ENCUENTROS
Arte por la paz. 15:00 a 16:30 h, en el Museo y Casa Natal de Sarmiento: Visita guiada especial y taller de Origami enfocado en el ámbito educativo. De 17:00 a 19:00 h, en el Departamento de Artes Visuales (UNSJ): Conversatorio de cierre "Arte, Educación y Neurociencia". Luego, cierre del encuentro. Gratis.
Música y artes visuales. Obras originales, bocetos y procesos de trabajo, intervención de Franco Amarillento. Música del DJ Salas Abrego. Pinturas de Matías Ruarte y Gabriel Burkhark. Open Studio Bach (Patricias Sanjuaninas 1041 sur)
Kaboom. Música, acrobacias, performances con fuego. A las 22:00 h en Ancestral (España 533 norte). Entrada $8000, por Avantti
VISITAS Y EXPOSICIONES
Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. A las 18:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste)
Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis
Chalet Cantoni – Casa Cultural. Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia.
Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).
Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)
Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.
Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.
Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510
Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775
Museo Franklin Rawson. Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365