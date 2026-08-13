Agenda Cultural de San Juan: un recorrido por los espectáculos y muestras de la jornada

La agenda cultural de San Juan ofrece este jueves 13 de agosto diversas alternativas para disfrutar. La programación abarca presentaciones de música en vivo, obras de teatro, proyecciones de cine, además de visitas guiadas, talleres y exposiciones de artes visuales en museos y centros culturales con acceso libre y pago.

Agenda Cultural de San Juan: propuesta diversa para el sábado 8 de agosto

Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

Entre las opciones musicales destacan conciertos contemporáneos, jazz, rock y ritmos populares. En teatro, la obra de Germán Palacios e Inés Estevez encabeza la cartelera, que incluye musicales y espectáculos de stand up. La oferta se completa con proyecciones cinematográficas y muestras de arte, artesanías e históricas.

Festival Internacional Cuyo Contemporáneo . A las 21:00 h en el Teatro de Bicentenario. Cosmic Pulses (estreno) y Uversa, de K. Stockhausen, una experiencia musical y personal. Con Roberta Gottardi (corno di bassetto) y Juan Verdaguer (proyección de sonido, video y dirección musical). Entradas en boletería y tuentrada.com

Piano Bar. A las 22:00 h en Pirlo (Mendoza y Salvador María del Carril) Derecho a show $5.000

Los reincidentes. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

La Quimera. A las 22:30 h en La Dominga (Lateral Oeste de Circunvalación pasando Ignacio de la Roza)

Tributo a Miles Davis. A cargo de Tesla Jazz, con músicos invitados. A las 23:00 h en Terraza 4.20 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

Omega. A las 23:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Simplemente Ale. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada gratuita

CINE

Las vírgenes suicidas. De Sofia Coppola. A las 21:30 h en Enerc Sede Cuyo (25 de Mayo 1670 oeste) Entrada gratis.

TEATRO

El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estévez. A las 21:00 h en Teatro del Bicentenario. Sinopsis: La historia se desarrolla en el vagón de un tren. Coinciden un reconocido escritor y una lectora ferviente de sus libros, cuyos pensamientos íntimos revelan deseos, miedos y contradicciones

Hasta donde topa. Con “El Yarco” - Stand up con Mauri Nozica. A las 22:00 en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas $25.000

Hasta donde topa - El Yarco

Stand Up. Con Cari Moyano. Ladies Night, en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste) Reservas al 2644598006

La isla del tesoro. Comedia Musical, a cargo de Stars. A las 20:30 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entrada $15.000

ENCUENTROS

Arte por la paz. 15:00 a 16:30 h, en el Museo y Casa Natal de Sarmiento: Visita guiada especial y taller de Origami enfocado en el ámbito educativo. De 17:00 a 19:00 h, en el Departamento de Artes Visuales (UNSJ): Conversatorio de cierre "Arte, Educación y Neurociencia". Luego, cierre del encuentro. Gratis.

Música y artes visuales. Obras originales, bocetos y procesos de trabajo, intervención de Franco Amarillento. Música del DJ Salas Abrego. Pinturas de Matías Ruarte y Gabriel Burkhark. Open Studio Bach (Patricias Sanjuaninas 1041 sur)

Kaboom. Música, acrobacias, performances con fuego. A las 22:00 h en Ancestral (España 533 norte). Entrada $8000, por Avantti

VISITAS Y EXPOSICIONES

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. A las 18:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste)

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Había una vez

Chalet Cantoni – Casa Cultural. Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Histórico Gnecco

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Franklin Rawson. Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365