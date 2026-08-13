Estrenos de cine en San Juan: de la ciencia ficción al terror, las novedades que renuevan la cartelera

La cartelera provincial se renueva a partir de este jueves 13 de agosto con propuestas variadas e interesantes. Entre los principales estrenos de cine en San Juan destacan impactantes relatos de ciencia ficción, comedias de enredo social, terror y divertidas aventuras animadas dirigidas al público infantil, consolidando una oferta variada y entretenida.

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En pantalla desembarca El final de la calle Oak , drama fantástico sobre una familia sumergida en un fenómeno cósmico. También llega Yo, Narciso , comedia centrada en una profesora que investiga el egoísmo moderno, y PAW Patrol, opción infantil sobre cachorros rescatistas. Insaciable , por su parte, es una escalofriante propuesta de terror que promete mantener al público en constante tensión.

La película dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, sigue a la familia Platt después de que un fenómeno cósmico arranca su vecindario del suburbio y lo transporta a un lugar desconocido.

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Los cachorros llegan a una isla tropical de dinosaurios tras una tormenta. Allí conocen a Rex y deben frenar un volcán activado por el alcalde Humdinger.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 16:50, 17:30, 19:00 h

Multiplex. 2D Cast: 17:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado a lunes 15:10 h. Todos los días 16:00, 17:30, 18:30 h

INSACIABLE (Terror /113’/+16)

Una estudiante de medicina se obsesiona con bajar de peso y se une a un programa extremo, lo que la lleva a ingerir cenizas humanas y a ser aterrorizada por una presencia hambrienta.

Cinemacenter. 2D Cast: 23:15 h

EN CARTELERA

SPIDERMAN: UN NUEVO DIA (Acción/144’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 17:30, 18:20, 20:00, 22:40 h. 3D Cast: 19:10, 21:40 h. 2D Sub: 20:50, 23:30 h. Trasnoche Sábado 15/08 2D Cast: 00:15 h

Multiplex: 4D/3D Cast: 14.30, 17:15, 20:00, 22:45 h. 2D Cast: 15:30, 16:40, 18:15, 19:30, 22:15 h

Cinemaenter. 2D Cast: sábado y lunes 14:00 h. Domingo 15:00 h. Todos los días (excepto domingo) 17:00 h. Todos los días: 18:10 h, 20:00, 20:30, 23:00 h. Viernes a miércoles (excepto domingo): 21:10 h. 3D Cast: 16:30, 19:30, 22:30 h. 2D Sub: domingo 15:30 h. Jueves y domingo 17:40 h

LA ODISEA (Drama/175’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 20:30 h. 2D Sub: 19:30, 22:40 h

Multiplex. 2D Cast: 22:10 h. 2D Sub: 19:00 h

Cinemacenter. 2D Sub Sala Turbo: jueves, domingo y martes 21:30 h. 2D Cast Sala Turbo: 18:00 h. Viernes, sábado, lunes y miércoles 21:30 h

MINIONS & MONSTRUOS (Infantil/90’/G)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos,se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00 h

Multiplex. 2D Cast: 15:20 h

Cinemacenter: 2D Cast: domingo y lunes, 15:30 h. Todos los días, 17:40 h. 2D Cast Función Distendida: sábado 15:30 h

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 16:50, 17:45 h

Multiplex. 2D Cast: 14:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10, 19:50 h. 2D Cast Sala Turbo: sábado a lunes, 15:40 h

MOANA (Infantil/120’/ATP)

Moana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Multiplex. 2D Cast: 15:00 h

Cinemacenter. Sábado a lunes, 15:20 h

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.