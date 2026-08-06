Estrenos de cine en San Juan: dos nuevas historias para disfrutar del séptimo arte

Los Estrenos de cine en San Juan renuevan las pantallas locales esta semana con atractivas novedades internacionales . La llegada de estas producciones diversifica la propuesta de las salas comerciales en la provincia, sumando opciones de comedia, tensión y terror a una cartelera que ya destaca por su gran variedad de títulos.

Entre las películas que aterrizan en la provincia está La invitación , una comedia dramática dirigida por Olivia Wilde que explora los secretos y relaciones de pareja. Por su parte, el filme de terror nórdico Engendro , protagonizado por Rupert Grint, suma suspenso psicológico.

Dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y Olivia Wilde. Joe y Angela atraviesan una crisis de pareja cuando sus vecinos de arriba suben a cenar, desencadenando una noche incómoda repleta de tensiones y giros inesperados.

Bajo la dirección de Hanna Bergholm y con las actuaciones protagónicas de Rupert Grint y Seidi Haarla, presenta la historia de una madre que, aislada en una remota casa rodeada por un frondoso bosque, comienza a sospechar que algo inquietante sucede con su bebé recién nacido, desatando una creciente paranoia al descubrir que un antiguo secreto amenaza con transformar el amor maternal en una pesadilla.

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00, 17:40, 19:30, 22:00 h. 3D Cast: 16:10, 18:40, 21:00 h. 2D Sub:20:20, 23:00 h. Trasnochesábado 8 de agosto: 2D Cast: 00:30 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 14.30, 17:15, 20:00, 22:45 h. 2D Cast: 15:50, 16:40, 18:40, 19:30, 21.30, 22:15 h. 2D Sub: 20:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: 15:00 h (sábado y domingo), 17:00, 17:30, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00 (viernes, domingo, lunes, martes, miércoles) y 23:00 h. 3D Cast: 16:30, 19:30, 22:30 h. 2D Sub: jueves y sábado 21:00 h

LA ODISEA (Drama/175'/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 20:15, 22:40 h. 2D Sub:19:20, 21:20 h. Trasnoche sábado 8 de agosto: 2D Sub 00:20 h

Multiplex. 2D Cast: 22:10 h. 2D Sub: 19:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:10. 2D Sub Sala turbo: 21:40 h. 2D Cast Sala turbo: 18:10 h

MOANA LIVE ACTION (Aventura/117'/G)

Moana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00 h

Multiplex. 2D Cast: 15:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40 h

MINIONS & MONSTRUOS (Infantil/90'/G)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos,se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Play Cinena. 2D Cast: 16:00, 18:10 h

Multiplex. 2D Cast: 15:20, 17:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10 h (domingo), 17:35 (martes), 18:20, 20:20 h (jueves a domingo). 2D Cast Función distendida: sábado 16:10 h

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:20 h

TOY STORY 5 (Infantil/102'/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.