    • 6 de agosto de 2026 - 06:44

    La Sinfónica de la UNSJ llegará a Albardón con una importante propuesta

    Junto al Coro Vocacional y a solistas invitados, el ensamble universitario presentará piezas de Dvoák y Bach en un concierto abierto y gratuito.

    En marzo, la Sinfónica de la UNSJ y el Coro Vocacional de la misma institución compartieron el Réquiem de Mozart en la Catedral, bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth.

    En marzo, la Sinfónica de la UNSJ y el Coro Vocacional de la misma institución compartieron el Réquiem de Mozart en la Catedral, bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth.

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    Por Estela Ruiz M.

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ presentará un destacado concierto este viernes 7 de agosto a las 21 h en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, en Albardón, con entrada libre y gratuita bajo la batuta de su titular, el director alemán Wolfgang Wengenroth.

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    La velada musical promete acercar la música académica a nuevos públicos a través de una propuesta diversa que incluye la Serenata en Re menor op. 44 de Antonín Dvoák y la Cantata BWV 191 'Gloria in Excelsis Deo' de Johann Sebastian Bach, con la participación del Coro Vocacional —dirigido por Monika Skowron— y los solistas invitados María Milagros García Naciff (soprano) y Francisco Castillo (tenor).

    Sobre la elección del templo como escenario y la visita al departamento, el maestro titular destacó: "Es la segunda oportunidad de hacer un proyecto orquestal-coral este año. Hace un tiempo recorrí varios puntos fuera de la ciudad, para conciertos, y esa iglesia me pareció muy linda, y tengo la impresión de que tiene una linda acústica".

    Asimismo, remarcó la importancia del encuentro con la comunidad local. " Ya hemos tocado la Serenata de Dvorak en la Iglesia de San Francisco, y luego del concierto surgió el deseo de varios músicos y mío de repetir esa linda obra, que es muy exigente para los vientos. Y tocarla en Albardón es una buena oportunidad, ya que es otro público y para ese público es algo nuevo", señaló el director, quien expresó su deseo con este concierto fuera de la Capital provincial: "Esperemos que le guste al público de Albardón".

    Detalles del concierto

    Respecto a la Serenata en Re menor op. 44 de Antonín Dvoák, se trata de una obra de 1878 escrita para instrumentos de viento, violonchelo y contrabajo, que fusiona la serenata clásica con ritmos folclóricos checos en una pieza lírica y festiva.

    "Dvorak escribió dos Serenatas, una para vientos, otra para cuerdas, que vamos a tocar en octubre, ese es el hilo rojo", apuntó Wengenroth.

    Por su parte, la Cantata BWV 191 'Gloria in Excelsis Deo' de Johann Sebastian Bach es la única cantata sacra del compositor con texto íntegramente en latín, en la que reutiliza música del Gloria de su Misa en si menor para celebrar la Navidad en Leipzig.

    "Dado que estaba la posibilidad de tener al Coro Vocacional, elegí la Cantata de Bach, una obra extremadamente contrapuntista, un verdadero desafío para el coro, y sobre todo para las trompetas. Es una obra muy festiva. No la conocía antes, la descubrí el año pasado, cuando buscaba algo para el 50° aniversario de la Facultad de Filosofía. Finalmente tocamos otras obras, pero me quedó en mente esta pieza; y la colaboración con Mónica Skowron fue muy buena", concluyó el conductor.

    La cita en Albardón

    • Día: viernes 7 de agosto

    • Hora: 21:00 h

    • Lugar: Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, Departamento Albardón

    • Entrada: libre y gratuita

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