La Renga vuelve a Cosquín: el histórico show que prepara en la Plaza Próspero Molina

La emblemática banda de rock nacional La Renga anunció un show histórico y sin precedentes en la mítica Plaza Próspero Molina de Cosquín, en el marco de sus presentaciones del 2026.

La escena del rock nacional se revolucionó en las últimas horas tras la confirmación de uno de los regresos más esperados del año. La Renga anunció de manera oficial que se presentará en la provincia de Córdoba, eligiendo un escenario tan emblemático como inusual para su magnitud: la histórica Plaza Próspero Molina en Cosquín.

El show promete quedar grabado en la memoria de los seguidores del grupo liderado por "Chizo" Nápoli, ya que el mítico predio —tradicionalmente cuna del Festival Nacional de Folklore— abrirá sus puertas para recibir el despliegue del rock pesado en un formato muy cercano al público.

Un hito para el rock en el Valle de Punilla La elección de la Plaza Próspero Molina generó un fuerte impacto en el ámbito musical y turístico de la región cordobesa. Si bien el predio ha albergado históricamente a grandes exponentes de la música popular argentina, la llegada de La Renga marca un hito en la utilización del espacio para recitales de rock de convocatoria masiva.

Venta de entradas y expectativas Desde la producción de la banda indicaron que en los próximos días se darán a conocer los canales oficiales para la adquisición de las localidades, los precios y los horarios de apertura de puertas, anticipando una demanda récord de fanáticos provenientes de distintos puntos del país que ya comenzaron a organizar su viaje hacia las sierras cordobesas.