Agenda Cultural de San Juan: todas las actividades para este viernes

Este viernes 7 de agosto, la agenda cultural de San Juan despliega un abanico de opciones que abarca desde recitales en vivo hasta teatro, cine y muestras para disfrutar en familia o con amigos . La oferta musical resalta por su diversidad, ofreciendo desde música sinfónica y folclore hasta trap cuyano, son cubano, cumbia y rock.

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La presencia destacada de Campedrinos, en medio de su gira Mate y Folklore , se recorta en una grilla que no deja afuera a los amantes de las artes escénicas y audiovisuales, que encontrarán funciones de teatro independiente, proyecciones cinematográficas y un llamativo slam poético. Además, habrá ferias de artesanos locales.

Para completar la jornada, los sanjuaninos y visitantes podrán recorrer exposiciones variadas, propuestas de artes visuales e imperdibles visitas guiadas por la historia local. Un viernes ideal para sumergirse por completo en la cultura de la provincia.

Cover Fest 2da. Edición. A las 20:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste).

Trap Cuyano. Con Nazen, Solquebrao, Manu, Beller. A las 20:00 h en Av. Rawson 1490 sur

Un viaje de Murga. A cargo de la murga La Pericana. A las 21:00 h en Teatro Kümmel (Rawson). Entrada $15.000

Murga La Pericana

Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Serenata en Re Menor op 44 de Dvorak. Cantata BWV 191 Gloria in Excelsis Deo. Junto al Coro Vocacional de la UNSJ y solistas invitados: Milagros García Naciff y Francisco Castillo. A las 21:00 h en la Parroquia de Albardón. Gratis.

Campedrinos. Mate y Folclore Tour. A las 21:00 h en Hugo Espectáculos (Av. España 70 sur). Entradas: desde $30.000 a 50.000, en venta en entradaweb.com.ar, Hoffman y farmacias Echegaray

Concierto Musiké. Concierto muestra de alumnos y artistas. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Tickets en Musiké (Av. Alem 1077 sur) o en Blue Note Música.

Pablo Hidalgo. A las 22:00 h en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste)

Vibra Nova. A las 22:00 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Rombros. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Latitud 3. A las 22:00 h en El Timbo (Ruta 20, km 7.5, frente al Camping de Don Bosco) Reservas 2644477711

Mauricio Bustos. A las 22:00 h en El Bodegón de Perico (Lateral de Circunvalación, a 200 metros de Av. Ignacio de la Roza)

Dúo herencia. Folclore. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Flor del monte. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Gerardo Cobas y Omega. Desde las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste antes de Ignacio de la Roza)

Aguarena. Son cubano. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Aguarena

Albert La Troupe. A las 22:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza esquina Laprida, Rawson)

Fondo y Raiano. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Tocada infernal. Con La Bestia Rock, El Ruido y Después de viejos. A las 23:00 h en Mamadera (Lat. de Circunvalación 1959 norte). Entrada $8000

Aluviales & Otro Lenguaje. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

El Turco. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Román El original. A las 00:30 h en Bunker (9 de Julio)

CINE

Belén. Drama de Dolores Fonsi. Proyección y conversatorio. A las 17:00 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Gratis. Organiza Consejo Provincial de Protección Integral a mujeres, géneros y diversidades.

No puedo vivir sin ti. Comedia. Con Adrián Suar. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento antes de Av. Córdoba) Gratis

LITERARIAS

Boca de Zorro. Slam poético. Desde las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (Bernardo O'Higgins 501 este)

Boca de Zorro

FERIAS

Feria de artesanos y emprendedores. De 8:00 a 20:00 en Plaza San Cayetano (Chimbas)

TEATRO

Ofelia, tierra fértil hecha de palabras. En el ciclo Voces en la Legislatura, homenaje a Ofelia Zúccoli. A las 20:00 h en Auditorio Emar Acosta, anexo de la Legislatura Provincial. Retirar entrada gratuita en el Fondo Editorial, 2do piso (Laprida 870 oeste)

Tercer Perro. De Mariela Anastasio. Dirección Leticia Rojas. A las 21:30 h en Espacio Franklin – Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur)

Tercer Perro

Tiritos de comedia. Con Belén Marinero y Agustín Molina. A las 22:00 h en Tuki (25 de Mayo y Las Heras) Entrada $3.000

VISITAS Y EXPOSICIONES

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Para todo público. Inaugura hoy a las 21:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Chalet Cantoni – Casa Cultural. Muestra de collage analógico: Des/mntar la mirada. Inaugura hoy a la 20:00 h. Disponible hasta el 26 de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Entrada gratuita. Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Histórico Gnecco

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Visitas Temáticas de agosto: martes y viernes, 10:00 y 18:00 h: Un Puente hacia el Mundo - Sala de Dioramas “Sarmiento, su legado”. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal NO se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Manzini

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365