Arte por la Paz: alumnos de escuelas secundarias reflexionarán sobre Hiroshima y Nagasaki

Desde el 10 al 13 de agosto se realizará en San Juan el encuentro Arte por la Paz, que desplegará una importante serie de actividades alusivas en distintos lugares de la provincia. Una de ellas es la que organiza la Dirección de Bibliotecas Populares, con estudiantes de secundaria.

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El "Arte por la Paz" vuelve a brillar en San Juan

Con el Complejo Ferro Urbanístico como escenario, se trata de una propuesta pedagógica que combina historia, concientización sobre el peligro nuclear y talleres de origami. La iniciativa busca fomentar la creatividad, el diálogo y la reflexión colectiva a través de una experiencia inmersiva.

El proyecto, titulado “81 años de Hiroshima y Nagasaki. El peligro de la destrucción nuclear y la importancia de construir una paz colectiva” , cuenta con el aval del Ministerio de Educación y busca impactar a estudiantes sanjuaninos mediante dinámicas interactivas y herramientas visuales .

Según explicó a DIARIO DE CUYO Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, la iniciativa le da continuidad a una labor iniciada durante el encuentro del año pasado. "Es un proyecto de la Dirección de Bibliotecas Populares que en 2025 fue realizado durante una semana, con turnos de mañana y tarde con escuelas secundarias".

Las jornadas se llevarán a cabo los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, albergando a delegaciones de la Escuela Industrial, la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir (Las Chacritas) y la Escuela EPET N° 4.

Otra forma de ver la historia

La actividad se divide en etapas estructuradas para generar un impacto reflexivo en los alumnos. En la primera fase se ofrecerá una lección histórica sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del bombardeo atómico. Para dimensionar la magnitud de los hechos, Caballero -que también es profesor de Historia- recurre a maquetas, dioramas y recursos dinámicos.

"Tenemos una maqueta de la ciudad de San Juan, donde está el radio céntrico sanjuanino y una maqueta de un hongo atómico realizado con luces LED. Les contamos a los chicos el poder destructivo de estas armas y les mostramos, si una bomba detonara en la Plaza 25 de mayo, qué tipo de onda de choque les llegaría y qué posibilidades de sobrevivir tendrían, según la escuela de turno", detalló Caballero.

A través de maquetas, buscarán acercar la dimensión del desastre nuclear a alumnos de escuelas secundarias de San Juan

Posteriormente, los alumnos verán la famosa película de animación japonesa “La tumba de las luciérnagas” (de Estudio Ghibli), permitiendo conectar de manera empática con el drama humano tras el conflicto.

"La tumba de las luciérnagas", película de animación japonesa producida por Studio Ghibli y dirigida por Isao Takahata.

Los estudiantes también podrán ver el manga “Pies descalzos” (serie de cuatro tomos), que tiene la Biblioteca, que hace alusión a este hecho histórico.

"Pies descalzos", obra autobiográfica de Keiji Nakazawa. Narra la devastación de Hiroshima tras la bomba atómica en 1945

Origami, símbolo de memoria y paz

Como cierre transformador, los alumnos participan en talleres de origami dictados por especialistas de la Asociación Argentino-Japonesa y la Fundación Cultural Jardín Japonés. Tras las actividades previas, el ancestral arte del plegado de papel adquiere un valor simbólico profundo vinculado a la tradición pacifista.

Los adolescentes aprenderán la técnica de plegado de papel para hacer grullas, el símbolo de la paz

"El cierre de esas actividades es donde toma otro sentido el origami, no es origami por sí mismo, sino que van a comprender exactamente cuál es el espíritu de este arte", destacó el director.

Con este cruce entre historia, arte y conciencia social, Arte por la Paz apunta a una educación orientada al entendimiento global y el desarme.