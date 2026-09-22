    • 22 de septiembre de 2026 - 07:48

    Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir y respondió con furia al Ministerio de Transporte

    El futbolista cuestionó la medida de la Provincia de Buenos Aires luego de que detectaran que su licencia argentina estaba vencida. Aseguró que tiene un registro italiano vigente hasta 2029 y apuntó contra el organismo.

    Mauro Icardi y La China Suárez.

    Mauro Icardi y La China Suárez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mauro Icardi quedó inhabilitado preventivamente para conducir por disposición del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, luego de que las autoridades detectaran que su licencia argentina estaba vencida. La medida se conoció después de la difusión de un video en el que la China Suárez aparece sin cinturón y con parte del cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista manejaba.

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    La grabación fue publicada por la actriz en sus redes sociales y rápidamente generó repercusión. En las imágenes, Suárez se quita el cinturón de seguridad, se ubica sobre la ventanilla y saca gran parte de su cuerpo mientras el auto continúa en movimiento. A partir de la difusión del video, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial verificó la situación de Icardi y constató que su licencia argentina se encontraba vencida.

    Según informó el organismo bonaerense, la inhabilitación fue aplicada de manera preventiva en el marco de la Ley Provincial N° 13.927. Además, la cartera señaló que, si Icardi pretende obtener una nueva licencia, deberá realizar el trámite correspondiente y someterse previamente a una evaluación para determinar si reúne las condiciones requeridas para conducir.

    La respuesta de Mauro Icardi

    Lejos de aceptar la medida, el delantero salió al cruce del Ministerio de Transporte a través de X. Icardi aseguró que posee una licencia italiana vigente hasta 2029 y cuestionó cómo podía aplicarse la inhabilitación sobre ese documento.

    Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió el futbolista en respuesta a la publicación oficial del organismo.

    En el mismo descargo, Icardi explicó que, según su versión, entregó la licencia argentina cuando realizó el trámite para obtener el documento europeo. “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea”, sostuvo.

    El futbolista también apuntó directamente contra el Ministerio y cuestionó que difundiera públicamente la sanción. “Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, expresó, además de reclamar que las autoridades se ocupen del estado de las calles.

    La polémica quedó así centrada en dos cuestiones diferentes: por un lado, la Provincia sostiene que Icardi circulaba con su licencia argentina vencida y dispuso su inhabilitación preventiva; por otro, el futbolista afirma que cuenta con una licencia italiana válida hasta 2029 y cuestiona que la medida pueda alcanzarla.

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