Premios Oscar 2027: la Academia preseleccionó cuatro películas argentinas para competir por una nominación

Entre documentales, adaptaciones literarias y obras teatrales llevadas al cine, el listado incluye producciones de Lucrecia Martel, Juan José Campanella, Laura Casabé y la dupla Juan Cabral-Santiago Franco.

La academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció los cuatro filmes preseleccionados para representar al país en la 99ª edición de los Premios Oscar. La definición marca el inicio del proceso formal para determinar qué producción nacional competirá por un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional.

La nómina oficial anunciada por la entidad combina diversos géneros y formatos, abarcando documentales de fuerte contenido histórico, una adaptación literaria de terror y una exitosa transposición teatral a la pantalla grande.

Las cuatro obras preseleccionadas El Partido: Dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, la producción reconstruye el histórico cruce futbolístico entre la Selección argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, entrelazándolo con los ecos y la memoria de la Guerra de Malvinas.

La Virgen de la Tosquera: A cargo de la directora Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, el filme adapta los perturbadores universos de los relatos de Mariana Enríquez. Combina elementos de iniciación adolescente, tensión psicológica y terror sobrenatural. La obra ya cuenta con un importante recorrido internacional tras su paso por el Festival de Sundance y su designación para representar al país en los Premios Goya.

Nuestra Tierra: Dirigida por Lucrecia Martel, esta propuesta documental se centra en el asesinato del dirigente indígena y comunitario Javier Chocobar y su posterior juicio, poniendo el foco en el despojo territorial, la memoria y las persistentes tensiones con los pueblos originarios.